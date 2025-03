La Méga Vente de Geekbuying est de retour, offrant des réductions jusqu'à -70 % sur une large gamme de produits high-tech et d'équipements pour la maison avec les codes promotionnels suivants :

-3 € dès 30 € d'achat : 25MEGA05

-10 € dès 100 € d'achat : 25MEGA04

-20 € dès 200 € d'achat : 25MEGA03

-35 € dès 400 € d'achat : 25MEGA02

-55 € dès 600 € d'achat : 25MEGA01

Pour maximiser les économies, des remises supplémentaires sont offertes lors de paiements via PayPal ou carte de crédit, avec 5 € de réduction dès 200 € d'achat et 10 € dès 400 €.

Voici un focus spécial stations électriques portables pour ce premier jour de la Méga Vente !

On commence avec la LANPWR 2400 Pro.

Elle intègre une batterie LiFePO4 d'une capacité de 2048 Wh et se charge via différents modes : secteur, voiture ou panneau solaire, avec une puissance de charge solaire pouvant atteindre 1 200 W.

Grâce à sa batterie durable, capable de supporter jusqu’à 3 500 cycles de charge, la centrale vous accompagne sur le long terme pour une production d’énergie fiable et efficace.

Plusieurs dispositifs de sécurité sont intégrés, notamment contre les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes. De plus, le LANPWR 2400 Pro comprend une lampe LED intégrée avec plusieurs niveaux d’intensité, idéale pour les situations d’urgence.

Le micro-onduleur répartit l’électricité de manière précise, fournissant exactement la quantité d’énergie nécessaire à chaque appareil : pendant les heures de pointe, il priorise l’alimentation des appareils domestiques, et pendant les heures creuses, il stocke l’énergie pour une utilisation future, optimisant ainsi votre consommation d’électricité de façon intelligente.

L’application vous permet également de surveiller en temps réel toutes les données.

Retrouvez la station électrique portable LANPWR 2400 Pro à 1 199 € grâce au code NNNBPMLS sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Une remise supplémentaire de 10 € vous est également offerte en payant via PayPal ou carte de crédit.



Et voici quelques autres centrales électriques et packs avec panneaux solaires en promotion sur Geekbuying :

Découvrez toutes les informations et le programme des événements dans le guide de la Méga Vente Geekbuying.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec trottinette électrique iScooter i10, station électrique portable ALLPOWERS R2500 et caméra d'action Insta360 Ace Pro 2 ainsi que les écrans gaming KTC à prix réduit !