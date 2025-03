On commence avec la trottinette électrique iScooter i10.

Dotée d’un moteur de 650W, elle offre une accélération rapide et une capacité de montée de 15°. Sa batterie 36V 15Ah permet une autonomie de 40 à 45 km, idéale pour vos trajets quotidiens.

Son triple système de freinage, composé d’un frein à tambour à l'avant, d’un frein à disque et d’un frein électronique E-ABS à l’arrière, garantit un maximum de contrôle.

Ses pneus de 10 pouces assurent un excellent amorti sur différents types de routes, tandis que les 4 suspensions avant et arrière offrent une adhérence et un confort optimaux.

Le système d’éclairage comprend un phare avant, des feux de freinage et des clignotants.

Les 4 vitesses sont réglables directement depuis l’écran HD et l'application iScooter vous permet également de profiter de fonctionnalités avancées comme le verrouillage à distance, le régulateur de vitesse et la personnalisation des réglages.

Retrouvez la trottinette électrique iScooter i10 à 265,99 € grâce au code ASFR040 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 479 €.



On enchaîne avec le pack station électrique portable ALLPOWERS R2500 + panneau solaire 100W.

Avec une capacité impressionnante de 2 016 Wh et un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 500 W (avec une puissance de crête atteignant 4 000 W), le générateur assure une alimentation stable et performante, même pour les appareils les plus gourmands en énergie.

Il se distingue par sa double entrée maximale de 2 500 W, permettant une recharge complète en seulement une heure grâce à la combinaison de l’AC et du solaire. Sa charge solaire optimisée de 1 000 W permet également une recharge rapide en seulement deux heures.

La station offre cinq modes de recharge (AC, solaire, voiture, générateur et combinaison AC + solaire), garantissant une flexibilité totale où que vous soyez.

Son système UPS intégré assure un basculement ultra-rapide de 15 ms en cas de coupure de courant, maintenant ainsi une alimentation ininterrompue. Sa batterie LiFePO4, conçue pour durer, offre plus de 3 500 cycles de charge, garantissant une fiabilité et des performances optimales sur le long terme.

Pour s’adapter à vos besoins énergétiques, la R2500 est extensible avec jusqu’à trois batteries d’extension B1000, permettant de doubler ou même tripler sa capacité.

Le pack station électrique portable ALLPOWERS R2500 + panneau solaire 100W est disponible à 920,69 € en utilisant le code ASFR070 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France.



Enfin, on termine avec la caméra d'action Insta360 Ace Pro 2.

Son nouveau capteur 1/1,3" 8K, associé à l’objectif Leica Summarit, repousse les limites de la qualité d’image avec une plage dynamique de 13,5 stops et des pixels de 2,4 μm.

Grâce à une double puce d’IA, la caméra intègre une puce professionnelle dédiée à la réduction du bruit et au traitement d’image, ainsi qu’une puce IA 5 nm pour un traitement avancé et des performances inégalées. Le mode PureVideo révolutionne la capture en basse lumière en offrant des images nettes jusqu’en 4K à 60 ips, avec une réduction de bruit optimisée par l’IA et une luminosité améliorée pour des scènes plus éclatantes même dans l’obscurité.

Un nouveau pare-vent innovant, combiné à des algorithmes audio avancés, réduit efficacement le bruit du vent et améliore la clarté du son. Amovible selon les besoins, il garantit un rendu audio immersif.

L’Active HDR 4K à 60 ips dévoile une plage dynamique impressionnante, équilibrant lumières et ombres pour des images toujours plus détaillées, tandis que les profils de couleur exclusifs Leica apportent une signature visuelle unique.

La stabilisation FlowState assure des plans ultra-stables, et l’objectif grand angle 157° avec FOV MegaView capture un champ de vision exceptionnel. Étanche jusqu’à 12 m et résistante à des températures allant jusqu’à -20°C, la Ace Pro 2 vous accompagne même dans les conditions les plus extrêmes.

Son écran tactile rabattable de 2,5" offre une ergonomie optimale avec une densité de pixels augmentée de 70 %, une luminosité accrue de 6 % et un rabat renforcé deux fois plus résistant. Idéal pour une prévisualisation parfaite, même en plein soleil.

Vous pouvez obtenir l'Insta360 Ace Pro 2 en version standard 1 batterie à 323,62 € ou en pack avec 2 batteries à 339,12 €, avec le même code ASFR060 sur AliExpress. La livraison depuis la France est offerte.

À noter que les prix officiels s'élèvent à 449,99 € pour la version 1 batterie et 469,99 € pour la version 2 batteries.



À découvrir également sur GNT :