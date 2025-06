Voici en premier le pack station électrique Bluetti EB3A avec panneau solaire 100 W.

L’EB3A se distingue par ses 600 W de puissance, sa batterie LiFePO4 de 268 Wh et ses 9 ports de sortie, vous permettant d’alimenter facilement tous vos appareils essentiels.

Grâce à sa technologie de recharge rapide, la station peut atteindre 80 % de charge en seulement 30 minutes en combinant l’alimentation secteur et l’énergie solaire. En utilisant uniquement le panneau photovoltaïque, elle passe de 0 à 80 % en 2,6 heures. Il est également possible de la recharger via un seul câble jusqu’à 350 W.

Son contrôleur MPPT intégré maximise le rendement solaire avec une capacité d’entrée allant jusqu’à 200 W. En cas de coupure, la fonction UPS prend automatiquement le relais, protégeant vos équipements sensibles contre les interruptions soudaines.

Vous pouvez obtenir le pack Bluetti EB3A + panneau solaire 100 W à 348,60 € grâce au code 30OFFBLUETTI sur Amazon.

Pour information, le prix officiel du pack s'élève à 498 €.



On continue avec la TV Mini LED Samsung Neo QLED TQ55QN77F 2025 - 55".

Elle offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à la technologie Neo QLED et à une résolution 4K ultra-précise (3840 x 2160 pixels). Son puissant processeur NQ4 AI Gen2 utilise l’intelligence artificielle pour optimiser chaque contenu en 4K, assurant une netteté impressionnante.

Le NeoQuantum HDR renforce les contrastes et la luminosité, tandis que le taux de rafraîchissement natif de 100Hz, pouvant atteindre 144Hz, garantit une fluidité remarquable, idéale pour les films comme pour les jeux.

La TQ55QN77F embarque les assistants vocaux Bixby et Alexa pour un pilotage simple et intuitif. Elle donne également accès à de nombreuses applications de streaming et de jeux, avec le Gaming Hub et FreeSync Premium Pro.

Côté connectique, elle dispose de 4 ports HDMI, 2 ports USB-A, du Bluetooth 5.3 et de la fonction Multi View permettant d’afficher deux sources simultanément. Enfin, le mode Adaptive Sound Pro ajuste le son en temps réel pour un rendu immersif.

Retrouvez la TV Mini LED Samsung Neo QLED TQ55QN77F 2025 à 764,15 € grâce au code ACCESS15 sur Boulanger. Vous pouvez également bénéficier d'un remboursement de 100 € en en faisant la demande sur le site officiel Samsung jusqu'au 24 juin.



Enfin, on termine avec l'iPad 11" A16 - 128 Go WiFi 2025.

Son écran Liquid Retina de 11 pouces ajuste automatiquement sa luminosité avec la technologie True Tone pour un meilleur confort visuel. Il prend en charge la réalité augmentée et propose un mode Jeu pour des performances optimisées.

La puce A16 et son Neural Engine permettent d’enchaîner les tâches sans ralentissement, de monter des vidéos en 4K, de manipuler du texte dans les images avec Texte en direct ou encore de profiter d’une intelligence embarquée pour les tâches les plus exigeantes.

La caméra arrière 12 MP permet de capturer photos et vidéos en haute qualité, tout en intégrant des outils puissants pour retoucher, analyser ou annoter vos contenus. L'iPad intègre également des micros et des haut-parleurs stéréo en mode paysage.

Pour les appels, la caméra frontale 12 MP avec cadrage automatique Center Stage vous garde toujours au centre de l’image, tandis que le Smart HDR 4 améliore automatiquement le rendu de vos clichés.

En ajoutant l'iPad + l'Apple Pencil USB-C au panier, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 59,99 € sur la Fnac, soit un prix total de 439,99 € pour l'ensemble.



