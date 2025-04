Voici tout d'abord une petite présentation du HONOR Magic7 Pro 5G 512 Go.

Il est équipé d'un écran OLED 6,8 pouces FHD+ offrant des couleurs éclatantes et des contrastes profonds.

Côté photo, le Magic7 Pro est doté d'un système de caméras intelligentes capables de capturer chaque détail avec une précision remarquable. De jour comme de nuit, les clichés sont nets, lumineux et parfaitement équilibrés.

Le smartphone embarque un processeur ultra-puissant associé à 12 Go de mémoire vive, garantissant une fluidité à toute épreuve.

Sa batterie endurante vous accompagne toute la journée, et grâce à la technologie HONOR SuperCharge, quelques minutes suffisent pour retrouver des heures d’autonomie.

Enfin, le Magic7 Pro propose la reconnaissance faciale, un capteur d’empreinte rapide ainsi qu'une gestion intelligente de l’énergie et de vos habitudes, pour une utilisation à la fois sûre, personnalisée et fluide.

Retrouvez le HONOR Magic7 Pro 5G 512 Go en noir, bleu ou gris à 786,99 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 1 299,90 €.

Les smartphones HONOR suivants sont également disponibles en promotion :

