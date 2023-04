Aujourd'hui, nous mettons en avant 3 articles provenant du site Geekbuying ! Pâques va faire son apparition et les vendeurs le savent, c'est une occasion pour casser les prix de leurs produits, afin de nous faire économiser toujours davantage.

Commençons avec la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400. Ce "groupe électrogène portable" possède une batterie d'une capacité de 640 Ah et peut alimenter vos équipements jusqu'à 2400 W. Elle se recharge en 12 V avec ses adaptateurs voiture, mais aussi en 230 V grâce à son chargeur secteur ou via des panneaux solaires car un module de charge MPPT est installé d'origine.

Cette station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 est vendue 1154 € au lieu de 1778,58 € avec le code NNNFRSOLDEF24. La livraison est gratuite et prévue sous 3 à 10 jours depuis des entrepôts européens.





Continuons avec la station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W. Cet appareil, servant à stocker de l'énergie, se voit utile pour tous les amoureux de la nature qui ne veulent pas être déconnectés de l'électricité ou bien pour les campeurs par exemple. Cette batterie portable, au lithium, possède une capacité de 2000 Wh, ce qui permet, notamment, de faire fonctionner une machine à café (100 tasses), recharger un MacBook Air 36 fois et faire tourner une machine à laver pendant 4 heures. La puissance maximale, toutes prises confondues, est de 2000 W.

Cette station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W est vendue 1013 € au lieu de 2058 € avec le code NNNFRBEDEITOUKIT. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, gratuitement, depuis l'Europe.





Enchainons avec la station d'énergie portable BLUETTI EB240. Cette powerbank taille XXL vous permet de recharger tous vos supports possédant une batterie, et alimente en continu vos appareils n'en possédant pas. Ses connectiques en prise secteur et USB rendent l'appareil polyvalent. Sa capacité de 2400 Wh et sa puissance max de 1000 W vous donnent la possibilité de recharger un PC portable 34 fois, d'alimenter la TV pendant 18 heures et même de faire fonctionner un mini réfrigérateur pendant 34 heures.

Cette station d'énergie portable BLUETTI EB240 est vendue 949 € au lieu de 2031 € avec le code NNNFRSOLDEB240. Livraison prévue sous 2 à 4 jours depuis des entrepôts allemands.





Toutes ces offres, et bien d'autres, sont disponibles sur le site Geekbuying.





