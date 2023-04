Le site Geekbuying propose de nombreuses réductions, mais nous avons sélectionné pour vous 3 produits particulièrement intéressants.

Commençons avec la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 qui intègre une batterie d'une capacité de 640 Ah permettant d'alimenter en énergie vos matériels jusqu'à 2400 W. Vous pourrez la recharger en 12 V via un adaptateur voiture, mais aussi en 230 V via le classique chargeur secteur ou encore, plus original et moins cher, via des panneaux solaires, un module de charge MPPT étant installé d'origine.

Vous trouverez la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au petit prix de 1154 € au lieu de 1778,58 € avec le code de réduction NNNFRSOLDEF24. La livraison est gratuite et s'effectue sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Continuons avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 qui propose une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm et un lit pouvant monter jusqu'à une température de 180°C, alors que la tête de chauffe peut atteindre les 240°C. A noter la présence de l'auto leveling qui permet de régler le plateau de façon autonome.

Vous trouverez l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 au petit prix de 235 € au lieu de 467 € avec le code de réduction NNNFRSOLDERYX2. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis un entrepôt européen.





Terminons enfin avec la trottinette électrique Halo Knight T107 Pro qui intègre un dual motor de 6000 W (2 fois 3000 W pour être plus précis) et une batterie de 60 V d'une capacité de 38,4 Ah. L'autonomie offerte est d'environ 80 km et la vitesse maximale de 95 km/h. A noter la présence de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière.

Vous trouverez la trottinette électrique Halo Knight T107 Pro à seulement 1379,99 € au lieu de 1519,99 € avec le code promo NNNHALOT107. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Et n'oubliez pas de consulter les super promotions chez Boulanger jusqu'à -33% ou encore les meilleurs bons plans sur les claviers avec jusqu'à 30% de remise.