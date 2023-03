Aujourd'hui, Geekbuying nous met trois articles à l'honneur ! Le printemps est là et les bricoleurs vont doucement sortir de l'hibernation. Afin que le réveil ne soit pas trop difficile, le mieux est d'économiser un maximum d'argent avant de se retrousser les manches.

Pour commencer, voici la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400. Cette powerbank taille XXL possède une batterie d'une capacité de 640 000 mAh (640 Ah) et peut alimenter vos équipements, tout compris, jusqu'à 2400 W. Elle se recharge en 12 V avec ses adaptateurs voiture, mais aussi en 230 V grâce à son chargeur secteur. Vous pouvez également prolonger son utilisation en utilisant un panneau solaire, proposé en option.

Cette station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 est vendue 1140 € au lieu de 1778,58 € avec le code NNNFRSOLDEF24. La livraison est gratuite, dans un délai de 3 à 10 jours, expédié depuis l'Europe.





Continuons avec l'imprimante 3D FLSUN V400. Ce printer possède une surface d'impression circulaire de 300 x 410 mm. Il fonctionne sous Klipper, préinstallé, et atteint des vitesses d'impression de 400 mm/s. Cette imprimante est dotée d'un écran tactile de 7" et, comme elle est intelligente, elle détecte si le filament est cassé, elle s'autorègle au niveau du plateau (auto-leveling) sur plus de 25 points et son plateau chauffant peut monter à des températures allant jusqu'à 110 °C.

Cette imprimante 3D FLSUN V400 est vendue 715 € au lieu de 1028 € avec le code NNNFRSOLDEV400. La livraison est gratuite, sous 2 à 7 jours, depuis un dépôt polonais.





Et terminons cette sélection par le graveur laser ORTUR Laser Master 3 10 W. Cette graveuse affiche une surface de travail de 400 x 400 mm et peut graver à une vitesse allant jusqu'environ 350 mm/s. Son laser de 10W peut graver, mais aussi couper de l'acrylique jusqu'à 30 mm et du bois de 12 mm. 7 protections sont présentes sur cette machine : verrouillage par clé, protection de position active, protection de position inclinée, détection et limitation de la durée d'exposition, système de contrôle de sécurité de tension et de courant, surveillance de l'ordinateur hôte, et interrupteur d'arrêt d'urgence.

Ce graveur laser ORTUR Laser Master 3 10 W est vendu 485 € au lieu de 655 € avec le code NNNFBDTORTUR3, avec une expédition depuis la France en quelques jours.





Le site prévoit de nombreux codes promo utilisables sur tous vos achats à savoir :

GKB23MS1 à partir de 561 €, remise de 46,80 €

GKB23MS2 à partir de 280 €, remise de 18,70 €

GKB23MS3 à partir de 93,60 €, remise de 9,36 €

GKB23MS4 à partir de 28 €, remise de 2,80 €

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via paypal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via paypal ou carte bancaire.



Enfin, sachez que toutes les promotions de mars sont disponibles sur le site de Geekbuying.

