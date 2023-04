Geekbuying, ce vendeur chinois possédant des entrepôts partout en Europe, nous propose aujourd'hui trois appareils afin de stocker l'énergie. Ces stations sont utiles pour les gens aimant s'émanciper de la ville afin de se reconnecter à la nature, sans pour autant perdre notre attache à la technologie.

Commençons avec la station d'énergie OUKITEL Abearl P5000. Cet appareil taille XXL possède une batterie de 5120 Wh vous permettant de charger n'importe quel appareil mobile, faire fonctionner de l'électroménager et même des outils électroportatifs, notamment grâce à sa sortie maximale de 2000 W. Cette station est équipée d'une quinzaine de connectiques, pour brancher plusieurs appareils simultanément. Ses deux roulettes permettent de le déplacer sans effort, comme une valise. Son poids est de 52 kg.

Cette station d'énergie OUKITEL Abearl P5000 est vendue au prix réduit de 3228,61 € avec le code NNNFRSOLDEP5000. La livraison est prévue dans un délai de 3 à 10 jours, sans surcout.





Continuons avec la station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W. Cette énorme batterie permet de stocker une quantité d'énergie impressionnante. Elle vous donne la possibilité de brancher plusieurs appareils simultanément, même en 230 V, ce qui est très pratique pour tous les fans de camping ou lorsque vous êtes en mobilité, loin d'une source de courant classique. Cette batterie portable, au lithium LiFePO4, affiche une capacité de 2000 Wh, ce qui donne la possibilité, notamment, d'alimenter une cafetière pour une centaine de tasses, faire fonctionner un sèche-cheveux de 1600 W pendant plus de 5 heures et même d'utiliser une climatisation pendant 2 heures. La puissance maximale admissible est de 2000 W. Cette station est livrée avec un panneau solaire Flashfish SP18V 100 W, ce qui vous permettra de la recharger n'importe où, du moment que le ciel est à votre portée. De plus, son poids plume de 26 kg rendra son utilisation et son déploiement facile pour tout le monde (pas besoin d'être une montagne de muscles pour la sortir du coffre).

Cette station d'énergie portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W est vendue 1163 € au lieu de 2339 € avec le code NNNFRSOLDEP2001U.





Notons que cette même station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W est également proposée en pack comprenant la station d'énergie + deux panneaux solaires Flashfish SP18V 100 W ce qui vous permet de recharger la powerbank grand format deux fois plus vite, à 200 W. Vous aurez toutes les possibilités citées au-dessus, avec une recharge deux fois plus rapide. Ces panneaux pliants élargissent le champ des possibles, car ils sont facilement transportables et solides. Les connectiques sont simplistes, donc pratiques.

Ce pack station d'énergie OUKITEL P2001 Ultimate 2000 W + 2 panneaux solaires Flashfish SP18V 100 W est vendu 1263 € au lieu de 2620 € avec le code NNNFRSOLDEP2001. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, pour pas un rond de plus.





