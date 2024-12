Jusqu'au 27 décembre, AllPowers fête Noël avec des remises jusqu'à -58 % sur ses stations électriques portables. Profitez également de panneaux solaires gratuits et d'une réduction supplémentaire grâce à notre code exclusif GN10 valable sur une sélection de modèles.

De plus, à partir de 1 000 €, vous pouvez également bénéficier des avantages ou cadeaux suivants :

Une remise supplémentaire automatique de -5 % pour les commandes supérieures à 1 000 € ;





pour les commandes supérieures à 1 000 € ; La banque d'alimentation portable S200 200 W / 154 Wh offerte pour les commandes supérieures à 2 000 € ;





200 W / 154 Wh offerte pour les commandes supérieures à 2 000 € ; La station électrique portable R600 600 W / 299 Wh offerte pour les commandes supérieures à 3 000 €.



Les expéditions sont gratuites et sont effectuées depuis l'Allemagne, avec un délai de 3 à 5 jours.

Voici quelques centrales portables affichant des remises pour l'occasion.

On commence avec la station électrique AllPowers R1500.

D'une capacité de 1 152 Wh, elle est équipée d'un onduleur à onde sinusoïdale pure de 1 800 W (crête de 3 000 W), assurant une alimentation stable et fiable pour vos appareils.

Profitez d'une entrée CA maximale de 1 500 W, permettant de recharger la batterie de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. Avec 4 façons de charger (AC, solaire, auto, et double AC + solaire), vous bénéficiez d'une flexibilité maximale.

Son système UPS de secours assure une protection continue avec une commutation de 15 ms, garantissant une alimentation ininterrompue, et la batterie LiFePO4 longue durée offre plus de 3 500 cycles de charge. De plus, la station est extensible avec 3 batteries d'extension B1000.

Plus plus de détails, vous pouvez consulter notre test de la AllPowers R1500.

Vous pouvez obtenir la centrale portable AllPowers R1500 à 539,10 € au lieu de 599 € grâce à notre code GN10 qui s'applique automatiquement au moment du paiement. Un panneau solaire 5V 10 W vous est également offert pour l'achat de la R1500.



Passons maintenant à la AllPowers R2500.

Avec une capacité impressionnante de 2 016 Wh et un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 500 W (crête de 4 000 W), elle garantit une alimentation stable et efficace, même pour les équipements les plus exigeants.

Le générateur se distingue par sa double entrée maximale de 2 500 W, permettant une recharge complète en seulement 1 heure grâce à l'AC et au solaire combinés. De plus, sa charge solaire maximale de 1 000 W en 2 heures assure une solution de recharge rapide et écologique.

Cinq façons de charger (AC, solaire, auto, générateur, et double AC + solaire) vous offrent une flexibilité totale, peu importe où vous vous trouvez. Son système UPS de secours domestique, avec une commutation de 15 ms, garantit une alimentation ininterrompue en cas de coupure de courant. La batterie LiFePO4 longue durée assure plus de 3 500 cycles de charge, vous offrant ainsi une fiabilité et une performance exceptionnelles sur le long terme.

Si vos besoins en énergie évoluent, l'AllPowers R2500 est extensible avec jusqu'à trois batteries d'extension B1000, vous permettant de doubler ou tripler sa capacité selon vos besoins.

Retrouvez la station AllPowers R2500 à 854,10 € au lieu de 949 € grâce à notre code GN10. Un panneau solaire 18 V 21 W vous est également offert.





Enfin, on termine avec une dernière station électrique, la AllPowers R4000.

Ultra-puissante, elle offre une capacité de 4 000 W et 3 456 Wh, tandis que son onduleur à onde sinusoïdale pure offre une sortie de 3 600 W / 4 000 W CA (avec une surtension de 6 000 W), assurant une alimentation stable même pour les équipements les plus gourmands en énergie.

Grâce à sa batterie LiFePO4, l'AllPowers R4000 offre plus de 3 500 cycles de vie à 80 %, garantissant une longue durée de vie et une performance constante. Sa charge rapide permet de passer de 0 à 100 % en seulement 1 heure, grâce à la charge EV combinée à l'entrée solaire ou au chargeur mural.

La station est également équipée d'une commande vocale unique et d'un écran tactile et prend en charge le WiFi / Bluetooth, vous offrant une expérience utilisateur pratique et fluide.

Son système UPS de batterie de secours assure une alimentation continue en cas de panne, tandis que l'entrée solaire avec un MPPT de 2 000 W maximum permet une recharge rapide et efficace.

La AllPowers R4000 est à 1 619,10 € au lieu de 1 799 € avec notre code GN10. Un panneau solaire 5 V 21 W + une batterie 10 000 mAh vous sont également offerts pour l'achat de la R4000.





A noter que les packs suivants bénéficient également d'une remise :

Retrouvez toutes les stations électriques en promotion sur la page spéciale Noël AllPowers.