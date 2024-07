On commence avec la station électrique portable VEVOR 296 Wh.

Elle est équipée d'une batterie lithium-ion offrant une capacité de 296 Wh (20 Ah / 14,8 V) et pouvant maintenir une efficacité supérieure à 80 % après 1 000 cycles. Grâce à un système BMS avancé, la sortie à onde sinusoïdale pure garantit une alimentation stable.

La station est dotée de 9 ports (dont 2 CA à 300 W max) et permet de doubler l'efficacité de charge grâce à la charge simultanée CC + Type-C 100 W, augmentant la vitesse de 50 %. Profitez de trois modes de charge : secteur, voiture et panneau solaire (non inclus).

Le générateur offre 6 protections : surintensités, surcharges, basse tension, surtension, court-circuit et surchauffe. Il possède également 7 certifications : ETL, FCC, CE, PSE, IC, UKCA. De plus, il peut alimenter vos équipements même pendant la charge.

L'écran LCD affiche clairement les données de fonctionnement, tandis que la bande lumineuse LED à cinq modes s'adapte à tous vos besoins d'éclairage.

La station électrique portable VEVOR 296 Wh est en promotion à 129,99 € sur Amazon, soit une remise de 41 % par rapport au prix officiel de 223,99 € indiqué sur le site de la marque.



On passe maintenant à la caméra de surveillance intérieure eufy S350.

Grâce à ses deux caméras et à sa résolution UHD 4K, elle offre des vues claires et détaillées de votre domicile. Les caméras grand angle 4K et téléobjectif 2K travaillent ensemble pour offrir un zoom hybride impressionnant de 8×.

Elle garantit une vue complète de votre espace sans angles morts grâce à ses capacités de panoramique à 360° et d'inclinaison.

Équipée d'un capteur d'ouverture f/1.6 et de deux lampes LED infrarouges à haute puissance, la caméra peut voir clairement les visages jusqu'à 9,75 m de distance, même en faible luminosité.

La caméra de surveillance intérieure eufy S350 est en ce moment à 89,99 € au lieu de 129,99 € (prix officiel), soit une remise de 31 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec l'écran gaming incurvé AOC Agon Pro AG456UCZD.

Le panneau OLED incurvé de 45 pouces offre une résolution QHD et un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms.

Il offre également une netteté, un contraste et une profondeur de couleur supérieurs, garantissant une expérience de jeu avec un décalage d'affichage ultra-faible.

De plus, il est compatible HDR10 et Adaptive Sync / G-SYNC, pour des visuels encore plus fluides et immersifs.

Vous pouvez basculer entre les préréglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS, ou définir et enregistrer vos propres conditions idéales. AOC Light FX éclaire l'arrière du moniteur avec la couleur de votre choix et peut être synchronisé avec d'autres appareils AOC.

L'écran gaming incurvé AOC Agon Pro AG456UCZD est proposé à 836,57 € sur Amazon, soit une remise de 35 % par rapport à son prix de vente conseillé de 1 299 €.

