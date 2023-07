Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant des prix réduits. Que vous aimiez connaitre le temps, l'heure ou que vous soyez en recherche d'optimisation du nettoyage de votre foyer, vous trouverez votre compte.

Commençons avec la station météo Bresser Pro WiFi. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par fréquence WiFi à une base de 13,8 cm de diagonale (5,45") qui possède un éclairage LED, en couleur. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser Pro WiFi est vendue 98,99 € au lieu de 159 € soit 38% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec l'aspirateur-balai lavant TINECO Floor One S3. Cet aspirateur est doté d'un réservoir d'eau clair de 0,6 L et d’un réservoir d'eau sale de 0,5 L afin de vous donner un maximum d'autonomie. En parlant d'autonomie, cet aspirateur est équipé d'une batterie de 4000 mAh ce qui vous donne 25 à 35 minutes de travail, largement suffisant pour nettoyer correctement votre intérieur.

Cet aspirateur balai lavant TINECO Floor One S3 est commercialisé 279 € au lieu de 409 € soit 31% de remise immédiate chez Cdiscount. Comptez 24 heures pour l'avoir devant votre porte, gratuitement.





Enchainons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic. Cet objet connecté est doté d'un écran de 42 mm et dispose de la technologie GPS. Elle fonctionne sous WearOS et est étanche. Cet outil permet de, notamment, lire les SMS et de répondre aux appels, mais aussi d'analyser votre corps tant pour l'exercice que pour le repos.

Cette montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est soldée à 170,90 € au lieu de 357 € soit 52% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 3,99 €, sous 5 jours.





