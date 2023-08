Faire la pluie et le beau temps, quelle belle expression non !? Nous vous donnons la possibilité de répondre à cet adage en faisant en plus des économies. Les prévisions sont bonnes pour les produits à prix réduit !

Ce que nous trouvons essentiellement sur la toile, ce sont des stations compactes, avec écran coloré ou non, et avec de petits modules à installer à l'extérieur, le plus souvent relié sans fil à votre base. Mais il existe également des modèles avec un anémomètre, voire même un pluviomètre.

Commençons avec la station météo Bresser Wifi. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par radio à une base de 14 cm de diagonale (5,45") qui possède un éclairage LED, en couleur. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser Wifi est proposée à 89 € au lieu de 159 € soit 44% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est gratuite dans un délai de 7 jours.

D'autres appareils du même type sont également en promotion comme :



Et n'oubliez pas de consulter nos meilleures offres du moment chez Darty ainsi que notre top 3 du jour avec un PC portable, un smartphone et un aspirateur robot en promo.