Faire la pluie et le beau temps, quelle belle expression non !? Nous vous donnons la possibilité de répondre à cet adage en faisant en plus des économies. Les prévisions sont bonnes pour les produits à prix réduit !

Ce que nous trouvons essentiellement sur la toile, ce sont des stations compactes, avec écran coloré ou non, et avec de petits modules à installer à l'extérieur, le plus souvent relié sans fil à votre base. Mais il existe également des modèles avec un anémomètre, voire même un pluviomètre.

Commençons par la station météo La Crosse Technology WS6822. Cette station possède un écran coloré qui vous indique la température intérieure et extérieure, l'hygrométrie, les tendances de température et les prévisions météo. Elle est livrée avec un module extérieur sans fil que vous pourrez placer jusqu'à 90 mètres, sur la fréquence 433 MHz.

Cette station météo La Crosse Technology WS6822 est vendue 68 € au lieu de 85 € soit 20% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

