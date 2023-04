Même si les plus aguerris d'entre nous ont le nez pour savoir quel est le bon moment pour sortir ses tomates et les planter en pleine terre, certains d'entre nous préfèrent avoir des certitudes quant aux conditions météorologiques. Pour ce faire, de grandes marques ont développé des systèmes de stations météo que l'on peut mettre chez soi, à moindre cout.

Il existe plusieurs types d'appareils qui servent à mesurer divers aspects du temps. L'horloge en étant un, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour la plupart des stations météorologiques, les données transmises sont : la température, le taux d'humidité et le temps qu'il fait. Pour d'autres, un peu plus haut de gamme, nous pouvons trouver la vitesse et le sens du vent (anémomètre et girouette), la pluviométrie, la pression atmosphérique, et bien d'autres. Nous allons vous présenter une sélection des stations météo du moment en promotion.

Pour commencer, voici la station météo La Crosse Technology WS2812IT-BLA-S. Cette marque très connue n'est plus à présenter, de par la qualité de leur matos notamment. Cet outil, servant à connaitre le temps qu'il fait dehors sans risquer de se faire mouiller, affiche les prévisions météo, la pluviométrie, la vitesse et la force du vent, les tendances et vous alerte en cas de début de tempête. Elle dispose d'une sonde tout-en-un qui est connectée à une base sans fil.

Cette station météo La Crosse Technology WS2812IT-BLA-S est vendue 192 € au lieu de 240 €, soit 20% de réduction chez Boulanger. La livraison est prévue sous 6 jours gratuitement.

Une belle liste d'autres stations météo en promo est disponible :







