Valve vient ainsi de partager la liste des 100 jeux de sa plateforme Steam ayant rapporté le plus d'argent. Et contre beaucoup d'idées reçues, certains titres présentés comme les meilleurs jeux de l'année ne sont pas forcément les plus rentables.

La plateforme classe les 100 titres sont 4 rangs : Platine du 1er au 12e, Or du 13e au 24e, Argent du 25e au 50e et Bronze du 51e au 100e.

Comme depuis 2017, Steam ne dévoile aucun chiffre précis dans son classement, et d'ailleurs les places ne sont pas non plus précisées : chaque rang présente la liste des jeux les plus rentables, mais aucun ordre n'est établi.

On peut néanmoins déjà dire que les jeux les plus rentables sont ceux qui se présentent comme un service avec nombre d'achats intégrés. Ce ne sont donc pas les plus récents ni même les jeux payants... Le Free To Play règne ainsi en maitre dans la catégorie Platine avec 8 places.

Voici donc les différents rangs :

Catégorie Platine :

Naraka : Bladepoint

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Elden Ring

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Dying Light 2 Stay Human

Destiny 2

PUBG: BATTLEGROUNDS

Monster Hunter Rise

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare II

Lost Ark

Catégorie Or :

Rainbow Six Siege

Forza Horizon 5

Dead By Daylight

FIFA 23

God of War

Ready or Not

Cyberpunk 2077

War Thunder

Read Dead Redemption II

GTA V

Total Warhammer III

WarFrame

Catégorie Argent :

Warhammer Darktide

Cities Skylines

Star Wars The Skywalker Saga

Team Fortress 2

Rust

Black Desert

NBA 2K22

Hunt: Showdown

FIFA 22

It Takes Two

Spider-Man Remastered

Final Fantasy XIV Online

Stellaris

Phasmophobia

VRising

Rimworld

The Sims 4

Project Zomboid

The Elder Scrolls Online

Sea of Thieves

Raft

The Forest

Civilization VI

Cult of the Lamb

Stray

Catégorie Bronze :