Avec sa mise à jour de décembre, la plateforme de jeux vidéo Steam (Valve) acte une transition technique pour son client sur Windows. L'application est désormais entièrement 64 bits sur les versions de Windows 11 et Windows 10. Ce changement met fin à des années de support partiel où des composants 32 bits coexistaient.

Quels sont les avantages de ce passage au 64 bits ?

Le principal bénéfice de cette modernisation est d'ordre structurel. Une application 64 bits peut accéder à une quantité de mémoire système bien plus importante, ce qui se traduit par une meilleure stabilité et une gestion plus fiable des tâches lourdes. Pour un client comme Steam, qui gère les téléchargements, les superpositions en jeu et de multiples services en arrière-plan, cela a un intérêt manifeste.

Cela étant, Valve ne promet pas une augmentation spectaculaire des performances, mais la transition pose des fondations techniques plus saines pour l'avenir. Elle élimine les contraintes qui compliquaient le développement de nouvelles fonctionnalités, ouvrant la voie à des mises à jour plus ambitieuses sans les limitations héritées du passé.

Une date butoir au 1er janvier pour Windows 32 bits

La grande majorité des utilisateurs de Steam, qui possèdent déjà une version 64 bits de Windows 10 et a fortiori de Windows 11 (exclusivement 64 bits), n'ont aucune action à effectuer. La mise à jour s'installe automatiquement et le client fonctionne normalement. Le changement est transparent.

Les utilisateurs encore sur une version 32 bits de Windows doivent par contre prendre note de l'échéance fixée par Valve. Le support pour ces anciens systèmes sera maintenu jusqu'au 1er janvier 2026. Passé cette date qui était déjà connue, le client Steam ne recevra plus de mises à jour, ce qui entraînera une dégradation progressive du service.

Quelles autres nouveautés accompagnent cette transition ?

La mise à jour de décembre ne se limite pas à l'architecture 64 bits. Valve en a profité pour intégrer plusieurs améliorations, dont le signalement de messages suspects ou de harcèlement directement depuis la fenêtre de discussion.

Le support des manettes a également été étendu. La prise en charge des manettes Nintendo Switch 2 en connexion USB sur Windows, ainsi que les adaptateurs GameCube en mode Wii U avec gestion des vibrations.

Des correctifs ont aussi été déployés pour résoudre des problèmes de synchronisation avec les manettes DualSense Edge, Xbox Elite et les Joy-Con.