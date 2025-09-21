À partir du 1er janvier 2026, la plateforme de jeux vidéo Steam laissera de côté les versions 32 bits de Windows 10. Une annonce de fin de support en apparence brutale qui est toutefois largement à relativiser.

La décision ne devrait en effet concerner qu'une frange très réduite des joueurs. Elle est estimée à seulement 0,01 % des utilisateurs d'après l'enquête matérielle de Steam.

Une évolution logique pour Steam

Valve explique que cette décision est devenue inévitable. « Ce changement est nécessaire parce que les fonctionnalités de base de Steam dépendent de pilotes système et d'autres bibliothèques qui ne sont pas prises en charge sur les versions 32 bits de Windows. »

Les futures versions du client Steam seront ainsi exclusivement conçues pour les architectures 64 bits. Pour les utilisateurs qui resteraient sur Windows 10 32-bit, le client Steam continuera de fonctionner pendant un temps, mais il ne recevra plus aucune mise à jour, y compris les plus importantes.

Un impact mesuré pour la communauté

Cette transition s'inscrit dans un mouvement de fond. Des groupes comme AMD et Nvidia ont déjà cessé de fournir des pilotes pour les versions 32 bits de Windows. Qui plus est, Windows 11 n'existe tout simplement pas en version 32 bits.

Le choix de Valve n'est donc pas une surprise, mais plutôt l'aboutissement d'une évolution technologique naturelle. Pour la majorité écrasante des joueurs, qui utilisent déjà une version 64 bits de Windows 10 ou Windows 11, rien ne changera. Le support de Steam sur Windows 10 64-bit n'est, pour l'heure, pas menacé.

Pas de panique…

À noter que la mesure ne vise que le client Steam lui-même. Les jeux 32-bit d'une bibliothèque resteront parfaitement jouables, à condition de les lancer depuis un système d'exploitation Windows en 64 bits.