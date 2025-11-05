C'est la fonctionnalité que tous les possesseurs de Steam Deck attendaient. Valve vient de déployer une nouvelle mise à jour pour le client Bêta de SteamOS, et elle change la vie.

Fini le bidouillage avec des plugins ou l'obligation de laisser l'écran allumé (et de vider la batterie) pendant des heures pour télécharger un jeu. Le Steam Deck peut enfin terminer ses téléchargements avec l'écran éteint.

Comment fonctionne ce nouveau mode ?

Valve appelle cela le "display-off low-power mode". C'est exactement ce que les consoles de salon appellent le "mode repos".





Auparavant, appuyer sur le bouton d'alimentation mettait la console en veille et coupait net tous les téléchargements. Désormais, si un téléchargement est actif, le Steam Deck demandera à l'utilisateur s'il veut continuer avec l'écran éteint. Un nouvel écran de statut, affichant la progression, apparaîtra si on appuie sur un bouton.

Est-ce que cela fonctionne sur batterie ?

Oui, mais avec des garde-fous. Par défaut, ce mode ne s'active que si le Steam Deck est branché au secteur. C'est logique, car Valve craignait que les utilisateurs ne mettent la console chaude dans leur sac, pensant qu'elle était éteinte.





Cependant, il est possible d'activer manuellement la fonction sur batterie dans les paramètres. Pour éviter les mauvaises surprises, le Steam Deck se mettra automatiquement en veille complète si la batterie tombe sous le seuil des 20%.

Pourquoi cette mise à jour est-elle si importante ?

C'est une question de confort, mais aussi de matériel. Les utilisateurs (comme ceux de SteamDeckHQ) utilisaient des plugins non officiels pour mettre un fond d'écran noir, simulant un écran éteint. C'était surtout une inquiétude pour les possesseurs de Steam Deck OLED, qui craignaient le "burn-in" (brûlure d'écran) en laissant une image fixe de téléchargement pendant des heures.



Cette mise à jour résout ce problème et économise l'énergie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonction sera-t-elle disponible ?

Elle est actuellement en test sur les canaux Bêta et Preview de SteamOS. Il faut changer son canal de mise à jour dans les paramètres pour l'obtenir. Elle devrait arriver sur la version stable pour tous les utilisateurs d'ici un mois.

Pourquoi Valve a-t-il mis si longtemps ?

Valve avait exprimé des inquiétudes il y a deux ans. Ils craignaient qu'une console laissée en téléchargement (et donc qui chauffe) dans un sac ne pose problème. La solution trouvée (par défaut sur secteur, et sécurité à 20% sur batterie) semble résoudre ces craintes.

Cela change-t-il quelque chose au téléchargement ?

Non, cela permet juste au téléchargement de se poursuivre sans que l'écran soit allumé. C'est très utile pour les jeux volumineux comme Baldur's Gate 3 (150 Go) ou si vous avez une connexion lente.