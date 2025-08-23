Lorsque le Steam Deck a fait son apparition en 2022, il a créé un véritable buzz. Il a démontré, sans l'ombre d'un doute, que le jeu sur PC portable pouvait fonctionner de manière concrète, bien au-delà d'un simple effet d'annonce.

Valve a livré une machine permettant d'emporter sa vaste bibliothèque Steam partout, captivant l'attention du public.

Avance rapide jusqu'en 2025 : le Steam Deck tient toujours la route. Certes, il n'est pas parfait, et la concurrence s'est intensifiée comme jamais. Pourtant, la petite console portable de Valve a su évoluer, s'adaptant pour conserver sa pertinence sur un marché qui croule sous les nouvelles machines. Son intégration directe avec Steam et les optimisations constantes des développeurs pour ce format spécifique lui confèrent un avantage indéniable. C'est une machine qui a su s'imposer comme une référence, même face à des rivaux plus récents et plus puissants. Le Steam Deck n'a pas dit son dernier mot.

Le Steam Deck OLED : une mise à niveau qui change tout ?

Fin 2023, Valve a offert au Steam Deck un rafraîchissement bienvenu avec le modèle OLED. Cette mise à niveau a apporté des améliorations significatives. Le nouvel écran de 7,4 pouces est nettement supérieur à l'original, offrant des couleurs plus vives et des contrastes plus profonds. Le passage à un taux de rafraîchissement de 90 Hz rend l'expérience visuelle plus fluide et agréable.

Ajoutez à cela l'intégration du Wi-Fi 6E pour des connexions plus rapides et une autonomie de batterie améliorée, et vous obtenez une console portable qui a su corriger de nombreuses critiques formulées à l'encontre de la première version du Steam Deck. Bien que le matériel interne ne rivalise pas toujours avec les puces les plus récentes de la concurrence, la force du Steam Deck ne se limite pas à ses spécifications brutes.

Son système d'exploitation, SteamOS, a considérablement évolué. Il alimente désormais d'autres appareils, comme le Lenovo Legion Go S et l'Asus ROG Ally, qui peuvent également l'exécuter. Cela signifie que l'écosystème de Valve s'est étendu bien au-delà des attentes initiales, offrant une plateforme logicielle robuste et optimisée.

SteamOS a même inspiré des alternatives comme Bazzite, qui remplace Windows sur de nombreuses consoles portables équipées d'AMD. C'est une preuve de la maturité et de la flexibilité de l'écosystème de Valve. Le modèle OLED a redonné un coup de fouet à la console.

La concurrence est féroce : le Steam Deck peut-il tenir le choc ?

Lorsque le Steam Deck a été lancé, sa seule véritable concurrence se résumait à la Nintendo Switch et à quelques ordinateurs de poche Windows plutôt rudimentaires, ou du moins peu populaires et imposant le recours à l'importation.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le marché des consoles portables PC a explosé. Le Lenovo Legion Go S, par exemple, embarque un Ryzen Z1 Extreme et 32 Go de RAM, offrant une puissance brute supérieure. Les ROG Ally et Ally X d'Asus continuent de recevoir des mises à jour qui les rendent de plus en plus viables face à l'appareil de Valve.

Sans oublier le MSI Claw, qui a réalisé un redressement impressionnant, notamment avec le lancement du MSI Claw 8 AI+ et le nouveau MSI Claw 8, désormais propulsé par AMD.

Tous les regards sont également tournés vers la sortie imminente des consoles portables ASUS ROG Xbox Ally et Ally X.

Ces machines surpassent souvent le Steam Deck en termes de performances pures. Malgré cette concurrence acharnée, le Steam Deck conserve un avantage majeur : c'est le "bébé" de Valve. L'intégration directe avec la plateforme Steam, les mises à jour régulières du système, et une armée de développeurs optimisant leurs jeux spécifiquement pour lui, signifient que le Deck reste l'option la plus "plug and play" pour les jeux PC en déplacement. Il offre une simplicité d'utilisation que ses concurrents, souvent plus complexes à configurer, peinent à égaler. C'est cette facilité d'accès qui continue de séduire un large public.



Faut-il craquer pour un Steam Deck en 2025 ?

La question se pose. Si vous cherchez à vous lancer dans le jeu sur PC portable, le Steam Deck reste un choix incontournable.

Il offre une porte d'entrée abordable et simple dans cet univers. Son écosystème intégré et son optimisation logicielle en font une machine fiable, prête à l'emploi. C'est une recommandation qui tient toujours la route.

Cependant, si la puissance brute est votre priorité et que votre budget le permet, des alternatives comme le ROG Ally X, surtout avec un système comme Bazzite installé, offrent des performances supérieures. Ces machines peuvent presque tout faire ce que le Steam Deck propose, avec plus de puissance sous le capot, mais à un coût plus élevé.

Le Steam Deck est un peu comme ce premier vélo que l'on n'oublie jamais : simple, fiable, et toujours prêt à vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à l'étape supérieure. Il représente un excellent rapport qualité-prix pour découvrir le jeu PC nomade sans se ruiner, et reste une valeur sûre sur le marché actuel. Le choix dépendra donc de vos priorités : simplicité et budget, ou puissance et flexibilité (avec un coût plus élevé).

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Steam Deck 2 est-il prévu pour bientôt ?

Valve a déjà indiqué qu'il n'y aura pas de Steam Deck 2 avant 2026, bien que des rumeurs concernant un meilleur écran OLED et une résolution 900p circulent.

Quels sont les principaux concurrents du Steam Deck en 2025 ?

Les principaux concurrents incluent le Lenovo Legion Go S, l'Asus ROG Ally et Ally X, et le MSI Claw (y compris le MSI Claw 8 AI+ et le MSI Claw 8).

Le Steam Deck est-il toujours pertinent face aux consoles plus puissantes ?

Oui, le Steam Deck reste pertinent grâce à son écosystème SteamOS optimisé, sa simplicité d'utilisation ("plug and play") et son excellent rapport qualité-prix, même si ses concurrents offrent plus de puissance brute.