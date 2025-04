Les soldes Steam, les achats impulsifs, les collections qui s'agrandissent... Au fil des ans, la facture peut grimper sur la célèbre plateforme de jeux PC de Valve. Si vous vous êtes déjà demandé combien vous aviez réellement injecté dans votre compte, sachez qu'il existe un moyen officiel de le savoir. Une page spécifique, bien que pas toujours mise en avant, calcule précisément ce montant.

Comment accéder à cette information ?

Pour connaître le fin mot de l'histoire de vos finances sur Steam, la manipulation est simple. Il suffit de vous connecter à votre compte et de vous rendre sur une page dédiée à l'historique des fonds externes utilisés. Vous la trouverez en ouvrant Steam puis en vous rendant dans Aide > Support Steam > Mon compte > Données de votre compte Steam > Fonds externes utilisés depuis le menu. Une fois sur cette page, un chiffre clé apparaît : le "TotalSpend". Ce montant correspond à la somme de tout l'argent ajouté à votre compte via des moyens externes comme une carte bancaire, PayPal ou des cartes cadeaux sur la plateforme de Valve.

Que signifie réellement ce chiffre ?

Il faut bien comprendre ce que représente ce "TotalSpend". Il ne s'agit pas de la valeur actuelle de votre bibliothèque de jeux ou de votre inventaire sur le marché Steam. Ce chiffre compile uniquement les fonds que vous avez personnellement ajoutés à votre portefeuille Steam depuis la création de votre compte, en utilisant des sources d'argent extérieures. C'est donc un indicateur direct de l'investissement financier personnel dans l'écosystème Steam, couvrant potentiellement tous vos achats de jeux, de DLC et autres contenus payants via ces fonds ajoutés. L'accumulation sur plusieurs années peut réserver des surprises !



Pour aller plus loin, il est possible d'obtenir un montant détaillé. Là encore, cela se passe depuis l'application, il faudra suivre Aide > Support Steam > Mon compte > Données de votre compte Steam > Historique des achats.

Insistons qu'il ne s'agit que des achats réalisés sur Steam, et que cela ne tient pas compte des éventuelles clés de licence achetées sur d'autres plateformes...

Prêt pour la révélation ?

Alors, curieux de connaître votre propre "TotalSpend" ? Cette fonctionnalité officielle de Steam offre une transparence bienvenue, même si le résultat peut faire un peu mal au portefeuille virtuel. C'est l'occasion de prendre conscience de ses habitudes de consommation sur la plateforme. Pas d'inquiétude à avoir concernant la sécurité, il s'agit bien d'une page interne à Steam, accessible uniquement lorsque vous êtes connecté à votre compte Steam sécurisé. La découverte de ce montant total pourrait bien vous surprendre.