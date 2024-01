C'était annoncé depuis plusieurs mois. La plateforme de jeux vidéo Steam de Valve met officiellement fin au support des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 de Microsoft. La date butoir avait été arrêtée au 1er janvier 2024.

" Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus avec ces versions de Windows. Afin de pouvoir continuer à utiliser Steam et tous les jeux ou produits achetés sur Steam, les personnes qui utilisent ces versions doivent effectuer une mise à jour et installer une version plus récente de Windows. "

Comme cela avait été le cas pour Windows XP et Windows Vista par le passé, Valve justifie que les nouvelles fonctionnalités de Steam s'appuient sur une version intégrée de Google Chrome. Or, celle-ci ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows.

Dans l'indifférence générale ?

D'après l'enquête de Steam pour le mois de décembre 2023, Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concernait 42 % des configurations et 53 % pour Windows 10. Windows 7 était à moins de 0,75 %, tandis que Windows 8.1 était à 0,15 %

Sur la plateforme Steam, Windows représentait plus de 96 % des appareils, moins de 2 % pour Linux et 1,6 % pour macOS. À partir du 15 février prochain, Steam ajoutera macOS 10.13 (High Sierra) et macOS 10.14 (Mojave) à sa liste de systèmes d'exploitation au support abandonné.

Rappelons que la participation à l'enquête de Steam est facultative. Les chiffres communiqués n'englobent donc pas la totalité des utilisateurs de la plateforme de jeux vidéo.