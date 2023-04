La plateforme de jeux vidéo Steam de Valve a décidé de mettre fin au support des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Ce n'est pas pour tout de suite, avec une date butoir qui est fixée au 1er janvier 2024.

" Après cette date, le client Steam ne fonctionnera plus sur ces versions de Windows. Pour continuer à utiliser Steam et les jeux ou autres produits achetés via Steam, les utilisateurs devront passer à une version plus récente de Windows ", peut-on lire.

L'annonce n'est guère surprenante compte tenu de l'âge des systèmes d'exploitation Windows concernés. Pour autant, Steam apporte tout de même une justification. Elle est semblable à celle lors de l'abandon de Windows XP et Windows Vista en janvier 2019.

" Les nouvelles fonctionnalités de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. En outre, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de sécurité et des fonctionnalités de Windows qui ne sont disponibles qu'à partir de Windows 10. "

Pas de psychodrame en perspective

D'après le dernier rapport mensuel de Steam sur le matériel et le logiciel, Windows 11 sur les appareils des utilisateurs concerne 32 % des configurations. Avec plus de 62 %, Windows 10 - dont le support par Microsoft prendra fin en octobre 2025 - reste largement en tête.

Windows 7 et Windows 8.1 représentent respectivement 1,5 % et 0,3 % des configurations. Il est aussi temps d'aller de l'avant...