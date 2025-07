Steam, la gigantesque boutique de jeux PC de Valve, a toujours eu une réputation sulfureuse, notamment grâce à son catalogue foisonnant de jeux à caractère adulte. Mais l'air est en train de changer. Une série d'incidents récents, mêlant nouvelles directives, pressions des processeurs de paiement et retraits de jeux, indique une nouvelle ère pour la plateforme.

La ligne directrice ? Un flou artistique qui laisse les développeurs dans l'incertitude la plus totale.

Quelles sont les nouvelles règles et pourquoi sont-elles si problématiques ?

D'après SteamDB, un compte qui surveille Valve de près, le processus d'intégration pour les développeurs a été modifié. La nouveauté ? Un type de contenu désormais interdit : tout ce qui enfreint « les règles et normes établies par les processeurs de paiement de Steam et les réseaux de cartes et banques associés, ou les fournisseurs de réseau internet ». En clair, Valve délègue à des entités tierces, comme Visa ou PayPal, le pouvoir de décider de ce qui est acceptable ou non.

Le souci, c'est que ces règles sont d'une ambiguïté déconcertante. Elles ne donnent aucune spécificité, ce qui rend leur respect quasi impossible pour les développeurs.

Pourquoi les processeurs de paiement dictent-ils leur loi ?

Historiquement, les processeurs de paiement ont toujours été frileux face au contenu sexuel explicite. Les plateformes qui proposent des services érotiques ou des médias pour adultes se sont souvent heurtées à leur intransigeance, ces derniers jugeant ce type de contenu "obscène". Si certains avancent la prévention de l'illégalité (actes non consensuels, etc.), la réalité est souvent plus simple : ces entreprises freinent des quatre fers devant tout ce qui est sexuel, point barre.

Ce bras de fer est une constante sur internet, et la plupart des plateformes cèdent, car il est impensable de faire tourner un commerce sans pouvoir échanger de l'argent. Le problème ? Ces règles s'appliquent de manière bien plus stricte aux petits jeux adultes qu'aux grosses productions grand public, créant une forme de discrimination.

Quelles sont les implications pour l'avenir de la création de jeux sur Steam ?

Cette nouvelle politique a déjà des conséquences visibles : une purge d'une vingtaine de jeux à caractère adulte, beaucoup abordant des thèmes comme l'inceste. L'opacité des règles rend toute évaluation difficile, ou plutôt impossible. Pour les développeurs, c'est un véritable casse-tête. Comment savoir si un jeu va violer ces fameuses normes sans avoir de directives claires ? Il est absurde d'imaginer qu'ils devraient contacter chaque banque ou fournisseur d'accès. D'autant que la position des prestataires de paiement est à géométrie variable, dans le temps et l'espace : certains jeux peuvent être acceptés un temps puis rejetés, ou acceptés par certains prestataires dans une zone géographique précise, mais pas ailleurs, ou pas chez la concurrence, pourtant dans la même zone...

Et qu'en est-il des créateurs qui explorent des sujets complexes ou leurs traumatismes via des fictions interactives, y compris des thèmes sexuels ? Des développeurs LGBTQ+ pourraient être particulièrement vulnérables à des règles aussi floues, si le pouvoir moral est laissé aux géants de la finance. C'est une menace directe pour la liberté d'expression artistique, transformant Steam en un champ de mines incertain pour l'innovation dans le jeu vidéo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui a changé sur Steam concernant le contenu adulte ?

Steam a introduit une nouvelle règle interdisant le contenu qui ne respecte pas les normes des processeurs de paiement. Cette directive vague a déjà mené au retrait de nombreux jeux à caractère sexuel, surtout ceux qui abordent des thèmes controversés.

Pourquoi certains jeux ont-ils été retirés de Steam ?

Le retrait de jeux fait suite à l'application de cette nouvelle règle. Les titres concernés, souvent des "visual novels" à contenu sexuel, sont jugés non conformes aux exigences des banques et réseaux de cartes, bien que les détails précis manquent.

Comment ces nouvelles règles affectent-elles les développeurs ?

Les développeurs sont plongés dans l'incertitude. Sans directives claires, il leur est difficile de savoir quel contenu est autorisé, risquant des retraits arbitraires et potentiellement la censure d'œuvres explorant des thèmes difficiles, mais légitimes. L'innovation et la diversité créative pourraient en pâtir.