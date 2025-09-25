" Le nouveau menu de la boutique Steam a quitté la bêta et est disponible partout, dans le client Steam, sur Steam Deck et dans l'application mobile ", indique Valve pour sa plateforme Steam. Cette refonte a fait l'objet d'une version bêta au cours de l'été qui a permis de recueillir des commentaires, en plus d'identifier des bugs.

" Nous avons revu le menu afin d'offrir une expérience d'utilisation dynamique et personnalisée qui simplifie la navigation dans la boutique et la découverte de nouveaux jeux. La mise en page et l'organisation repensée rendent la navigation et la recherche sur le site plus accessibles, et ces options sont présentes sur davantage de pages du store. "

L'annonce ajoute que la barre de recherche est plus polyvalente, notamment grâce à des suggestions en plus des jeux recherchés il y a peu.

Une navigation unifiée et une recherche amendée

Un changement est la fusion de la colonne de gauche et de la barre de menu bleue du haut. Tout est regroupé dans un menu unique plus cohérent. La barre de navigation se fait discrète. Elle est présente sur davantage de pages, mais s'efface lors du défilement de la page vers le bas et réapparaît au moindre mouvement vers le haut.

En cliquant sur la barre de recherche, un panneau plus complet s'affiche. Il propose plusieurs options pour affiner la recherche des contenus et gagner du temps.

Valve souligne les recherches populaires pour voir les tendances actuelles, les jeux consultés récemment pour retrouver facilement un titre, une recherche par catégorie, par tag ou encore par éditeur, ainsi qu'un accès direct à la page de recherche avancée et sa gamme de filtres.

Des recommandations et catégories sur mesure

Valve a également rationalisé ses systèmes de suggestion. L'onglet " Recommandations " centralise toutes les propositions basées sur le temps de jeu, les achats ou les conseils d'amis. L'onglet " Catégories " est entièrement personnalisé, et met en avant des hubs de genres et de tags correspondant directement aux jeux les plus appréciés.

Valve a expliqué vouloir « fournir un accès plus facile aux endroits que les utilisateurs de Steam visitent le plus fréquemment ».