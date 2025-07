La plateforme Steam lance une expérimentation de grande ampleur. Une nouvelle version de sa boutique est disponible en test.

L'initiative a pour but de répondre à une critique récurrente d'utilisateurs qui se plaignent de la difficulté de naviguer et de découvrir de nouveaux titres pertinents dans un catalogue devenu imposant.

Une navigation unifiée et plus intelligente

Un changement visible est la fusion de la colonne de gauche et de la barre de menu bleue du haut. Tout est désormais regroupé dans un menu unique plus cohérent.

La nouvelle barre de navigation a aussi la bonne idée de se faire discrète. Elle est présente sur davantage de pages, mais s'efface lors du défilement de la page vers le bas et réapparaît au moindre mouvement vers le haut. Une manière de laisser plus de place au contenu.

La recherche passe à la vitesse supérieure

La barre de recherche subit une transformation pour ne plus être un simple champ de texte. En cliquant dessus, un panneau bien plus complet s'affiche. Il propose plusieurs options pour affiner la quête de contenus et ainsi gagner du temps.

Valve cite les recherches populaires pour voir les tendances actuelles, les jeux consultés récemment pour retrouver facilement un titre, une recherche par catégorie, par tag ou encore par éditeur, ainsi qu'un accès direct à la page de recherche avancée et sa gamme de filtres.

Des recommandations et catégories sur mesure

Valve a également rationalisé ses systèmes de suggestion. L'onglet « Recommandations » centralise désormais toutes les propositions basées sur le temps de jeu, les achats ou les conseils d'amis. L'onglet « Catégories » devient entièrement personnalisé et met en avant des hubs de genres et de tags correspondant directement aux jeux les plus appréciés.

Valve explique globalement vouloir « fournir un accès plus facile aux endroits que les utilisateurs de Steam visitent le plus fréquemment ».

La refonte est disponible sur Windows, macOS et Linux via la version bêta du client Steam. Des retours de la communauté sont attendus le temps de l'expérimentation, dont la durée n'est pas mentionnée.