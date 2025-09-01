L'ère du simple clic pour déclarer sa majorité est révolue au Royaume-Uni. Steam, la plateforme de jeux vidéo de Valve, a mis en place un système de vérification d'âge obligatoire pour tout contenu destiné aux adultes. Un simple avertissement ne suffit plus : il faudra désormais prouver son âge via une carte bancaire. Une décision qui s'inscrit dans un mouvement de fond et qui pourrait bien faire des émules sur le continent.

Quelle est cette loi qui change les règles du jeu ?

C'est la nouvelle et très stricte loi britannique sur la sécurité en ligne, baptisée Online Safety Act, qui force les géants du numérique à revoir leur copie. Mise en place en 2023 et totalement opérationnelle en 2025 et 2026, cette réglementation oblige toutes les plateformes proposant du contenu interactif à établir des mécanismes de vérification d'âge solides et efficaces pour la protection des mineurs. Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières très lourdes. Xbox, Discord ou encore Nexus Mods ont déjà commencé à appliquer des mesures similaires.

Comment Steam applique-t-il cette vérification ?

Contrairement à d'autres qui optent pour des selfies, Valve a choisi la méthode de la carte de crédit. Pour accéder aux pages des jeux classés 18+, les utilisateurs britanniques doivent désormais avoir une carte valide liée à leur compte. Pour Steam, ce système présente un double avantage : il est jugé plus respectueux de la vie privée que la collecte de pièces d'identité et il transfère la responsabilité de la vérification aux banques, l'âge légal pour obtenir une carte de crédit au Royaume-Uni étant de 18 ans. C'est aussi, selon la plateforme, un moyen de dissuader le partage de compte.

Quelles sont les limites et les critiques de ce système ?

La méthode choisie par Valve, bien que pragmatique, n'est pas sans défauts. Le premier écueil est celui de l'exclusion : que faire des nombreux joueurs majeurs mais ne possédant pas de carte de crédit, ou préférant utiliser des moyens de paiement alternatifs ?

Le second est celui de la confidentialité. Même si Valve assure que le processus est sécurisé, l'utilisation de données bancaires pour une vérification d'âge alimente les craintes des défenseurs des libertés numériques, qui y voient un pas de plus vers une surveillance accrue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi cette vérification est-elle mise en place uniquement au Royaume-Uni pour l'instant ?

Cette mesure répond spécifiquement à la loi britannique "Online Safety Act". Steam se conforme à la législation du pays. Cependant, Xbox a déjà annoncé prévoir de déployer des processus similaires dans d'autres régions à l'avenir, ce qui pourrait préfigurer une tendance mondiale.

Qu'en est-il de la France ?

La France est engagée dans un "bras de fer" similaire, notamment pour l'accès des mineurs aux contenus pornographiques. Depuis 2022, l'ARCOM demande des systèmes de contrôle d'âge fiables, cependant leur déploiement est compliqué par des procédures judiciaires et des enjeux techniques. La question de la méthode (carte bancaire, double anonymat, etc.) reste au centre des discussions pour établir un compromis entre la protection des jeunes et les droits individuels.

Est-il possible pour les VPN de déjouer cette mesure ?

Même si l'usage d'un VPN peut faciliter la contournement de certaines restrictions géographiques, les plateformes améliorent continuellement leurs méthodes de détection. De plus, lors de transactions ou de vérifications en lien avec un mode de paiement, l'avantage d'un VPN peut être limité, car le compte utilisateur est souvent lié à une localisation géographique spécifique.