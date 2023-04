Valve est au coeur d'une polémique depuis quelques jours et le bannissement de certains joueurs qui ont eu l'audace de partager leur avis sur le commentaire d'un titre.

La modération sur la plateforme Steam est récemment montée d'un cran, avec un événement étrange qui a entrainé des sanctions pour quelque 2400 comptes de joueurs. L'affaire s'est passée au niveau des avis laissés sur le jeu free-to-play Warlander accessible dans la boutique.

Quand la modération va trop loin

Comme pour tous les titres diffusés sur Steam, il est possible de partager des avis sur les jeux proposés. Au-delà de cela, il est également possible de juger de l'intérêt des évaluations pour indiquer si "Oui" ou "Non" elle a été utile, voire même indiquer si l'évaluation est jugée comme "amusante" ou même pour "récompenser" leurs auteurs.

Ce système permet de signaler les évaluations inappropriées, de mettre en lumière le review bombing ou des avis biaisés de quelconque façon. Mais cliquer sur "Oui" peut parfois entrainer quelques problèmes... Comme ce fut le cas pour 2439 joueurs ayant donc jugé utile un avis négatif sur Warlander.

Le commentaire en question, publié par FREEDOMS117 évoque le fait que le logiciel anti-triche intégré au jeu est "suspect". Dans son commentaire, il indique que le processus, Sentry Anti-Cheat, a la fâcheuse tendance à continuer à tourner même une fois le jeu fermé et qu'il continue à envoyer des données vers des adresses IP japonaises. Il explique ensuite comment désinstaller complètement Sentry Anti-Cheat...

L'avis se retrouve en tête des avis publiés sur la fiche du jeu, et a donc reçu des votes positifs plus de 2439 fois. Si l'auteur du commentaire a été banni pour non-respect des règles de Steam, tous les utilisateurs ayant validé son commentaire ont également subi un ban de 30 jours leur interdisant de voter sur la plateforme.

Face au scandale, FREEDOMS117 a finalement vu la sanction levée, et les équipes de Steam ont indiqué se rapprocher du développeur du jeu pour étudier la question du logiciel anti triche et son comportement étrange. Finalement, il apparait qu'il s'agissait effectivement d'un bug de l'anti-cheat.

Concernant les sanctions pour les autres utilisateurs, elles ont également fait l'objet d'une annulation... Difficile de justifier de sanctions pour le simple partage d'avis sous la forme d'un oui ou non dans une case utile...