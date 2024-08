Avec des dizaines de milliers de jeux allant de la superproduction au jeu plus conceptuel et indépendant, Steam en offre pour tous les gouts mais aussi toutes les bourses. La plateforme est une référence pour les joueurs PC qui ne badine pas avec les développeurs et applications qui ne respectent pas les règles...

Ainsi, avec plus de 93 000 titres au catalogue, il n'est pas rare de tomber sur quelques brebis galeuses... La dernière en date était le studio Fntastic avec The Day Before qui a complètement disparu des radars, mais les arnaques sont légion... C'est pourquoi Valve a procédé à un petit coup de balais pour évincer 248 jeux de son catalogue.

Tout est parti de Sentinel of the Store, un groupe communautaire qui parcours le catalogue de Steam pour mettre en évidence des arnaques ou titres qui ne correspondent pas aux standards de la plateforme. Récemment, le groupe s'est penché sur The Hidden Ghost, un titre facturé 97,50€ qui ne répondait pourtant à "aucune norme de qualité"...

Des arnaques nombreuses et complexes

Un arbre planté par Atomic Fabrik qui cachait en réalité une immense forêt de jeux ainsi installés sur Steam par l'éditeur, et qui ne répondent à aucun standard de qualité. En fait, la spécialité de l'éditeur est l'asset flip, soit créer des jeux à partir de packs d'assets sans aucun travail, gameplay, son... Les jeux sont injouables, et pour réussir à les vendre, l'éditeur passait par un mécanisme connu : les packs de clés aléatoires.

Le concept est simple : des boutiques alternatives proposent des packs de clés aléatoires à des prix variables, avec la garantie qu'au moins une des clés correspond à un titre vendu au prix équivalent ou supérieur à celui payé pour le pack. En proposant des jeux vides à 97,50€, le "deal" était plus ou moins respecté pour cet aspect financier au moins...

Atomic Fabrik manipulait ainsi un ensemble de règles tout en achetant des avis positifs et frauduleux pour mettre en avant ses jeux pour lui permettre d'intégrer ces fameux packs.

Pour aller plus loin, il a été mis en évidence qu'Atomic Fabrik agissait avec une soixantaine de comptes différents afin de mieux noyer le poisson et de confondre les utilisateurs.

Alertée de la situation, Steam a donc fait un peu de ménage et retiré 248 jeux de sa plateforme... Mais il ne s'agirait que d'une partie des jeux de l'éditeur...