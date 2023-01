Valve a étonné en lançant sa Steam Deck, une console inspirée de la Nintendo Switch pour son design, mais qui venait concurrencer les PlayStation 5 et Xbox Series X en proposant une configuration musclée à même de faire tourner les derniers jeux PC.

La machine ne manque pas d'atouts : elle est compatible avec les jeux proposés sur Steam, propose un accès aux plateformes de Cloud Gaming et se présente comme un PC gamer en version miniature.

Une configuration déjà dépassée ?

Elle embarque une configuration sérieuse à base d'APU AMD Zen 2 à quatre coeurs, un iGPU RDNA 2 avec 8 CU à 1,6 Ghz, soit une configuration suffisante à lancer les derniers jeux du marché au moment de sa commercialisation.

Mais voilà, les technologies évoluent et les jeux nouvelle génération se montrent bien plus gourmands.

La Steam Deck aurait ainsi de plus en plus de mal avec les jeux récents (et pas que). Sous Plague Tale Requiem, la console peine à afficher 30 fps en upscaling 720p si l'on ne règle pas tous les graphismes sur "bas".

Gotham Knights, connu pour être un titre très gourmand nécessite également de régler tous les détails sur bas et d'activer le FSR 2 en mode performance, pour voir le jeu passer régulièrement sous les 30 fps malgré tout.

Sous Callisto Protocol le constate est pire : 20 fps au mieux tant le CPU est largué...

La mauvaise nouvelle est double, tant pour les détenteurs actuels de la machine que ceux qui se tournent déjà vers la Steam Deck 2 puisque cette dernière ne va pas proposer de révolution au niveau des performances. Les jeux nouvelle génération se montrent de plus en plus exigeants et pourraient ainsi poser de plus en plus de problèmes aux joueurs, qu'ils disposent d'une Steam Deck ou plus largement d'un PC...