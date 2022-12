Commençons avec le casque SteelSeries Arctis 9X qui profite d'une réduction sur Amazon.

Il offre une structure en acier de qualité supérieure accompagnée d'une bande élastique qui permet un confort et élimine les points de pression. Le casque intègre un micro bidirectionnel rétractable ClearCast certifié par Discord, ce dernier offre une clarté vocale et une suppression de bruit de fond de qualité studio.

De plus, le casque est capable de prendre des appels tout en jouant grâce à la double technologie de connexion audio sans fil et Bluetooth. Pour finir, il est accompagné d'une batterie qui vous accompagnera pendant plus de 20 heures.

Le casque SteelSeries Arctis 9X est au prix de 120 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.





Passons au volant de jeu Logitech G29, toujours accompagné de ses pédales, qui voit encore son prix chuter sur Amazon

Le volant Logitech G29 est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac. Il vous fait profiter d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Le volant a une amplitude de 900° et dispose d’une multitude de commandes.

Quant à ses pédales, ces dernières sont réglables et permettent d’obtenir une conduite plus vraie que nature. Elles offrent une réelle sensation de conduite. Pour finir, elles sont garanties pendant 5 ans.

Sur le site d’Amazon, le volant de jeu Logitech G29 + pédales G920 sont au tarif de 198 € au lieu de 419 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec les caméras de sécurité Arlo Pro3 qui voient leurs prix chuter de 67 % toujours sur Amazon.

Elles offrent une vidéo HDR 2K qui permet de capturer les détails avec clarté. Elles permettent également un angle de vue de 160 degrés qui protègera les endroits les plus vulnérables. Les caméras possèdent une alarme et un projecteur intégrés qui dissuadent les intrus.

Les caméras Arlo Pro 3 disposent d'une vision nocturne avec des couleurs vives. Elles disposent aussi d'un micro bidirectionnel qui permet de communiquer avec la personne de l'autre côté de la caméra. La caméra est sans fil et étanche pour supporter toutes les intempéries. Pour finir, vos données sont sécurisées avec cryptage de données.

Sur le site d'Amazon, les caméras de sécurité Arlo Pro3 sont au prix de 195 € au lieu de 600 €. Une sacrée bonne affaire.



