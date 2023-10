L'essor des véhicules électriques est freiné par les craintes sur l'autonomie et le manque d'infrastructures à disposition. La crainte de la panne électrique et de l'autonomie limitée restent des obstacles puissants à leur adoption.

Mais intégrer de plus grosses batteries, plus lourdes, plus chères, n'est pas forcément la réponse plus adaptée. Une solution pour y remédier pourrait plutôt venir de panneaux solaires installés dans la carrosserie et capables de recharger partiellement les batteries pour ne jamais manquer d'énergie ou au moins disposer toujours d'un minimum de charge permanente.

Avec ce concept, il est possible d'aller très loin, et même hors des sentiers battus, là où il n'y a plus forcément de réseau électrique à portée. Le véhicule Stella Terra conçu par une équipe d'étudiants de l'Université de Technologie d'Eindhoven constituant la Solar Team Eindhoven se présente comme le premier engin off-road alimenté par des panneaux solaires installés sur sa carrosserie.

1000 km en électrique sans avoir à se brancher

Ces derniers servent à alimenter une batterie électrique et permettent au véhicule de circuler en autonomie. Et pour mettre à l'épreuve le concept, les étudiants ont réalisé un parcours de 1000 kilomètres dans le désert marocain sans avoir besoin de bornes de charge électrique. Un choix qui a permis de tester le véhicule dans des conditions très diverses, des terrains montagneux aux sables du désert.

Stella Terra peut atteindre une vitesse maximale de 145 km/h et s'offre plus de 700 kilomètres d'autonomie sur routes lors de journées ensoleillées ou jusqu'à 550 kilomètres en hors piste. C'est évidemment un peu moins lors que le temps est nuageux.

Le véhicule de 1200 Kg a vu une partie de ses éléments conçus directement par la Solar Team Eindhover, des suspensions aux composants d'alimentation de manière à satisfaire à la fois les impératifs d'un véhicule capable de faire du hors piste et les exigences d'une alimentation électrique uniquement par panneaux photovoltaïques.

Du concept au produit commercial

Stella Terra a révélé une efficacité énergétique plus importante que prévu durant ce périple. Les efforts de d'aérodynamisme et de d'allègement du design ont été déterminants dans son succès.

Avec des panneaux solaires chargeant en continu la batterie, il n'est pas nécessaire d'embarquer de très grosses batteries, ce qui allège encore la structure. Stella Terra exploite également d'autres idées ingénieuses : puisqu'il s'agit d'un véhicule capable d'aller où bon lui semble, les étudiants ont intégré des équipements pour en faire une sorte de petit camping-car avec des sièges pivotant à l'horizontale et un toit mobile.

Il reste maintenant à transformer le concept en produit commercial. L'expérience de la Lightyear, une voiture avec panneaux solaires promettant 700 km d'autonomie, a tourné court avec la faillite de l'entreprise mais tout espoir n'est pas perdu pour ces innovations se positionnant entre 5 et 10 ans en amont du marché.