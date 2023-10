Les immatriculations de voitures neuves ont connu une belle progression en France au mois de septembre avec une croissance affichée de 10,7% sur un an selon les données de PFA (La Plateforme Automobile), confirmant la tendance à la hausse observée au mois d'août.

Cela représente 156 304 véhicules immatriculés avec des fortunes diverses pour les constructeurs : pendant que Renault a connu une progression de 14%, les marques de Stellantis ont reculé de 2,20% tout en représentant un quart du marché, tandis que celles de Toyota ont fondu de 12,1%.

Stellantis et Renault, avec leurs nombreuses marques, occupent à eux seuls plus de la moitié du marché français avec des parts respectives de 28% et 25,3%.

Forte poussée pour Tesla

Le segment de l'électrique continue de creuser son sillon sur le marché français et a représenté 19% des immatriculations de voitures neuves en septembre, soit trois points de mieux qu'à la même période l'an dernier.

Sur ce segment particulier, un constructeur s'est détaché : l'américain Tesla qui a connu une progression de ses ventes de 60% avec 5557 véhicules vendus en septembre.

Les véhicules électriques en progression

Dans la catégorie des voitures particulières, Tesla s'offre une part de marché de 3,55%, supérieure aux marques allemandes BMW, Mercedes et Audi (3,11 à 3,14%).

Le directeur de la communication de PFA, François Roudier, relève que ce sont les chiffres les plus hauts jamais eus sur le segment de l'électrique en France. Il reste à voir comment cette dynamique va évoluer avec la mise en place du nouveau bonus écologique en 2024 qui tiendra compte de l'impact environnemental durant la production et l'acheminement, ce qui devrait favoriser les véhicules produits en Europe et rééquilibrer certains tarifs.