L'icône aura sa propre monnaie. L'US Mint, l'institution chargée de frapper la monnaie aux États-Unis, a annoncé que Steve Jobs serait l'un des prochains grands innovateurs américains à être honoré sur une pièce de 1 dollar.

Prévue pour une sortie en 2026, cette pièce de collection rend hommage à l'homme qui a changé la face de la technologie et qui, selon le gouverneur de Californie, "résume la marque unique d'innovation" de l'État.

Dans quel cadre cette pièce est-elle créée ?

Cette pièce fait partie de la série pluriannuelle “American Innovation” lancée en 2018, qui vise à honorer un innovateur ou une innovation marquante pour chaque État américain. Chaque gouverneur est invité à proposer un symbole pour son État.

Pour l'édition 2026, la Californie a choisi Steve Jobs, aux côtés d'autres innovations comme le supercalculateur Cray-1 pour le Wisconsin ou la réfrigération mobile pour le Minnesota.

À quoi ressemble la pièce et que symbolise-t-elle ?

Le design de la pièce, dévoilé par l'US Mint, représente un jeune Steve Jobs, en col roulé bien sûr, assis en tailleur devant un paysage typique des collines du nord de la Californie. La composition vise à illustrer comment cet environnement "a inspiré sa vision de transformer la technologie complexe en quelque chose d'aussi intuitif et organique que la nature elle-même".





Plusieurs inscriptions ornent la pièce, dont le nom de l'innovateur et la mention "CALIFORNIA". Mais le détail le plus marquant est l'ajout d'une de ses citations de 2007, devenue un mantra : “Make something wonderful” (“Faites quelque chose de merveilleux”).

Quand et comment pourra-t-on obtenir cette pièce ?

La pièce sera disponible à la vente courant 2026. Il ne faudra cependant pas s'attendre à la trouver dans son porte-monnaie : il s'agit d'une pièce de collection qui sera vendue 13,25 dollars sur le site de l'US Mint. Elle ne sera pas mise en circulation.





L'avers (le côté pile) de la pièce sera commun à toute la série "American Innovation" et représentera une vue de profil de la Statue de la Liberté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette pièce aura-t-elle une valeur légale de 1 dollar ?

Oui, sa valeur faciale est bien de 1 dollar. Cependant, comme il s'agit d'un objet de collection, sa valeur commerciale à l'achat sera supérieure (13,25 $) et sa valeur de revente sur le marché de la numismatique pourrait rapidement grimper.

Qui sont les autres innovateurs honorés sur les pièces de 2026 ?

Pour l'année 2026, la série "American Innovation" mettra également à l'honneur le Dr. Norman Borlaug pour l'Iowa (pionnier de la Révolution verte), le supercalculateur Cray-1 pour le Wisconsin (une icône de l'informatique haute performance) et l'invention de la réfrigération mobile pour le Minnesota.

Est-ce la première fois qu'une personnalité de la tech apparaît sur une pièce américaine ?

Non, mais c'est l'une des figures les plus récentes et les plus emblématiques de la tech moderne à recevoir cet honneur. Le programme a déjà mis en avant des inventeurs comme Thomas Edison (pour le phonographe, New Jersey) ou des innovations comme le télescope spatial Hubble (Maryland).