La firme Stratolaunch envisageait à l'origine de placer des engins en orbite ou en trajectoire sub-orbitale sans passer par un pas de tir. A la place, un avion porteur géant devait les amener à haute altitude avant de faire démarrer leur moteur-fusée et de terminer leur parcours par eux-mêmes.

Le destin de la firme a évolué avec la mort de son fondateur Paul Allen en 2018 et au fil des rachats. Son projet s'est modifié pour passer au développement d'un véhicule hypersonique utilisant le même principe d'un avion porteur l'amenant à l'altitude désirée.

Stratolaunch y travaille depuis plusieurs années et a commencé à mener des essais à l'aide de son avion porteur géant Roc emmenant un prototype de véhicule hypersonique Talon TA-1 à haute altitude.

Le prototype Talon réalise un premier vol libre moteur allumé

Jusqu'à présent, les essais n'avaient porté que sur la tenue en vol de l'aéronef hypersonique accroché à son support sous le fuselage de l'avion porteur. Ce 9 mars, un premier essai en vol a été réalisé avec succès, avec allumage du moteur du prototype et vol à vitesse quasi-hypersonique au-dessus du Pacifique.

Le véhicule Talon hypersonique de Stratolaunch

Stratolaunch garde secrètes les données de l'altitude et de la vitesse atteinte par Talon TA-1 mais indique que les résultats sont positifs, notamment en matière de vol supersonique et d'approche d'une vitesse hypersonique, soit plusieurs fois la vitesse du son, en principe à partir de Mach 5.

Dans sa présentation initiale de 2020, Stratolaunch indiquait que le véhicule Talon pourrait atteindre Mach 5 à 7, avec des usages civils ou militaires d'emport de charges utiles, instruments scientifiques ou armement.

Toutes les étapes pour ce vol d'essai ont été franchies avec succès, du décrochage de l'avion porteur Roc à l'allumage du moteur suivi de l'accélération et de la manoeuvrabilité en vitesse supersonique, avant une décélération et un vol plané jusqu'à l'amerrissage dans le Pacifique.

Stratolaunch a tenté d'en récupérer les éléments pour analyse mais ce premier prototype était à usage unique pour préparer les prochains véhicules, plus proches de la version finale.

Prochaine étape : la réutilisation du véhicule hypersonique

Cela a notamment permis de tester en conditions réelles le moteur-fusée Hadley conçu par la firme Ursa Major Technologies utilisant un mélange d'oxygène liquide et de kérosène et qui a fonctionné durant 200 secondes.

Le grand saut pour le premier prototype Talon TA-1 de Stratolaunch

Ce vol réussi valide l'étape suivante, à savoir le test du prototype Talon TA-2 qui sera, lui, réutilisable et devra donc pouvoir être récupéré. Les essais en vol devraient intervenir avant la fin de l'année.

Stratolaunch prépare également une variante Talon TA-3 et racheté l'avion porteur de Virgin Orbit lors de sa mise en faillite, un Boeing 747 modifié que la firme compte utiliser comme second avion porteur et baptisé Spirit of Mojave.

Les vols supersoniques et hypersoniques intéressent de plus en plus en de monde pour des usages civils comme militaires. Le développement des technologies permet de les envisager non plus comme de coûteux exploits technologiques mais désormais comme des véhicules potentiellement utilisables selon différents scénarios de transport rapide ou de frappe difficilement interceptable grâce à sa fonction de planage permettant des changements de trajectoire inopinées, contrairement aux fusées conventionnelles.