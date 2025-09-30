En début de mois, l'alliance anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) avait salué une victoire majeure avec le démantèlement de Streameast, présenté comme le plus grand réseau de streaming sportif illégal au monde. Une action avait été menée en collaboration avec les autorités égyptiennes.

Le site Streameast a réussi à reprendre possession de l'un de ses noms de domaine phares en xyz. Il avait été saisi en août 2024 par les autorités américaines, lors d'une précédente opération anti-piratage.

Un avertissement après saisie

L'opération avait été menée suite à l'obtention d'un mandat auprès d'un tribunal de Louisiane. Plusieurs noms de domaine associés au réseau Streameast avaient ainsi été saisis.

Les visiteurs de ces sites étaient alors accueillis par une bannière officielle indiquant que reproduire ou distribuer du matériel protégé par le droit d'auteur est illégal et expose à des poursuites pénales.

Malgré ces saisies, le service avait rapidement continué ses activités par le biais d'adresses alternatives.

Une simple récupération de domaine

La récupération du domaine de Streameast en xyz ne résulte pas d'une victoire juridique. Selon les informations rapportées par TorrentFreak, les autorités américaines ont simplement omis de renouveler l'enregistrement du nom de domaine, le laissant ainsi expirer plus tôt cette année.



Une fois retombé dans le domaine public, les opérateurs originaux de Streameast n'ont eu qu'à le racheter. Une négligence étonnante des autorités américaines et qui contraste avec le traitement réservé à d'autres domaines saisis dans des affaires similaires.

De quoi pavaner pour Streameast

Bien que la récupération d'un seul nom de domaine ne change pas radicalement la donne pour le service, qui opérait déjà via d'autres adresses, elle représente une victoire symbolique pour Streameast... et un camouflet pour les autorités.