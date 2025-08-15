Coalition mondiale anti-piratage qui rassemble plus d'une cinquantaine de grands noms du cinéma et de la télévision, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) a récemment annoncé la fermeture définitive de Rare Breed TV, un service IPTV illégal basé en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Promettant l'accès à des dizaines de milliers de chaînes et de films, l'offre de Rare Breed TV avait de quoi attirer. La plateforme revendiquait plus de 28 000 chaînes de télévision en direct, ainsi que plus de 100 000 films et séries.

L'abonnement allait de 15,99 dollars par mois jusqu'à 79,99 dollars pour une année complète. L'ensemble de ce contenu était bien évidemment diffusé sans aucun accord avec les ayants droit.

Des conséquences lourdes pour les opérateurs

Grâce au soutien de ses studios membres, l'ACE est parvenue à identifier les responsables de ce service illégal. Face à la pression de la coalition, ces derniers ont conclu un accord. Ils ont accepté de fermer leur plateforme, de verser une importante compensation financière et de coopérer pleinement avec l'ACE.

Une action de force qui, selon Larissa Knapp, vice-présidente exécutive de la Motion Picture Association (MPA), porte un message clair : « L'exploitation d'un service de streaming illégal a de graves conséquences, notamment des poursuites judiciaires, d'importantes sanctions financières et une fermeture permanente. »

À noter que malgré l'accord évoqué, le site de Rare Breed TV a pu encore perdurer quelque temps en ligne… proposant même toujours des abonnements.

L'ACE, un redoutable chasseur de pirates

L'Alliance for Creativity and Entertainment n'en est pas à son coup d'essai. La coalition a fait de la lutte contre le piratage sa raison d'être. Elle travaille avec le département de la Justice des États-Unis, des organisations comme Europol et Interpol pour démanteler les grands réseaux de streaming illégal.

Au fil des années, l'organisation a fermé de nombreuses plateformes. Son tableau de chasse comprend également Uptobox et Uptostream.