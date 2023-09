Coalition anti-piratage, l'Alliance for Creativity and Entertainment* (ACE) revendique la fermeture de services d'hébergement vidéo illégaux à grande échelle en France. Une action qui touche le site d'hébergement de fichiers Uptobox et le service de streaming associé Uptostream.

Pour une mise à disposition dite massive et illégale de contenus protégés, Uptobox était déjà dans le collimateur de la justice en France qui a ordonné le blocage par les principaux FAI de plusieurs noms de domaines.

Il avait été retenu une atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins, sans la mise en œuvre de mesures techniques idoines pour l'empêcher. Le modèle économique de Uptobox a également été incriminé pour une forme d'incitation au piratage.

Des saisies par la justice

L'ACE indique qu'une action a été menée en France et aux Émirats arabes unis. Elle ajoute que les deux ressortissants français derrière Uptobox résident à Dubaï. " Ils ont amassé des gains illégaux en vendant de la publicité et des abonnements premium. "

Dans sa communication, l'ACE cite les réactions et la collaboration des groupes audiovisuels Canal+ et France Télévisions.

Selon l'Informé, une intervention des forces de l'ordre a eu lieu mardi en France dans les locaux du prestataire cloud Scaleway (dans le giron d'Iliad) et sa filiale Opcore (anciennement l'activité data center de Scaleway) manifestement utilisés par Uptobox.

Une photo publiée par le passé sur Twitter par un prétendu responsable technique de Uptobox aurait mis les enquêteurs sur la piste de Scaleway (ou auparavant Online SAS), afin de trouver des informations en rapport.

Uptobox dit travailler à un retour

Sur la plateforme X, le compte de Uptobox s'est contenté d'évoquer un incident et la perte d'accès de serveurs contenant des fichiers d'utilisateurs. " Nous n'avons eu pour le moment aucune confirmation documentée de la saisie de nos serveurs par qui que ce soit. "

" Nous n'allons pas abandonner, notre équipe se démène pour résoudre cette situation au plus vite. "

La situation semble néanmoins plus grave pour Uptobox que ses habituels conseils pour passer outre un blocage DNS et ses changements de noms de domaine.

* Les membres du conseil d'administration de l'ACE sont Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Walt Disney Studios Motion Pictures et Warner Bros. Son président est le patron de la Motion Picture Association (MPA).