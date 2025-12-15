Coalition mondiale de lutte contre le piratage, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) revendique une nouvelle victoire avec le démantèlement du réseau MKVCinemas. Une opération a mis fin aux activités d'une plateforme qui offrait un accès gratuit à des films et séries à des millions d'utilisateurs.

Quelle était l'ampleur de ce réseau de piratage ?

Le réseau MKVCinemas était un acteur significatif du piratage en ligne, particulièrement en Inde. Entre 2024 et 2025, les domaines associés à MKVCinemas ont enregistré un total de 142,4 millions de visites dans le monde.

En parallèle, l'ACE a mis hors service un outil de clonage de fichiers. Ce dernier, utilisé en Inde et en Indonésie, permettait de copier des contenus protégés depuis des référentiels cloud cachés vers le stockage personnel des utilisateurs.

À lui seul, l'outil avait attiré 231,4 millions de visites sur la même période et jouait ainsi un rôle notable dans l'écosystème du piratage.

Grosse pression sur l'opérateur basé en Inde

Soutenue par une cinquantaine de géants du divertissement, l'ACE a mené une enquête approfondie pour localiser l'opérateur du réseau. Celui-ci a été identifié à Bihar, en Inde. Suite à l'intervention de l'alliance, l'individu a accepté de cesser immédiatement ses activités.

Il a également transféré le contrôle de la totalité des 25 domaines associés à l'ACE. Désormais, toute tentative d'accès aux sites redirige les visiteurs vers la page Watch Legally de la coalition afin de présenter des alternatives légales.

L'ACE montre ses muscles

L'ACE multiplie les actions ciblées contre les services illégaux à travers le monde. " Nos actions montrent clairement que l'ACE poursuivra et démantèlera sans relâche les opérations illégales, afin que le public et les créateurs puissent bénéficier d'un marché sûr et durable. "