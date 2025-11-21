L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), en collaboration avec la plateforme de streaming sportif DAZN, annonce la fermeture de Photocall. Ce service basé en Espagne fournissait un accès non autorisé à plus de 1 100 chaînes de télévision issues de 60 pays, dont de nombreuses retransmissions sportives en direct.

L'action a abouti après l'identification et la localisation de l'opérateur du site, qui a accepté un accord pour cesser ses activités illicites. Photocall représentait l'année dernière plus de 26 millions de visiteurs enregistrés.

Une forte audience en Espagne pour Photocall

Bien que Photocall ne proposait pas directement les chaînes de DAZN, il redistribuait le contenu de plusieurs de ses partenaires

Le patron de DAZN Iberia cite le MotoGP et la Formule 1, la Serie A de football italien, la NFL (National Football League), la NHL (National Hockey League), la WTA (Women's Tennis Association), ainsi que des chaînes de clubs de football comme Real Madrid TV, Barça TV, et Betis TV.

L'audience de Photocall était majoritairement espagnole, représentant près de 30 % du trafic, suivie par le Mexique avec plus de 13 %.

L'ACE a les moyens de faire pression

La fermeture de Photocall s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre le piratage. L'ACE, une vaste coalition dirigée par la Motion Picture Association (MPA), se concentre sur le démantèlement des services de streaming illégaux.

" La dissuasion fonctionne, et nous continuerons à poursuivre les opérations illicites qui transmettent illégalement du contenu en direct ", déclare une responsable de la MPA.

Ce type d'opération est loin d'être une première pour l'ACE qui a par exemple communiqué sur la fermeture de Calcio. L'ACE avait en outre salué le démantèlement de Streameast.