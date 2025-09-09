Avec plus de 123 millions de visites enregistrées sur ses 134 domaines au cours des douze derniers mois, la plateforme au nom de Calcio a su attirer de nombreux internautes. Un réseau de streaming sportif illégal qui plie boutique.

Des domaines sous contrôle de l'ACE

L'annonce de la fermeture de Calcio est faite par la coalition mondiale anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) qui souligne une action coordonnée en collaboration avec la plateforme DAZN de streaming sportif légal.

Après une enquête conjointe, l'opérateur du service Calcio, basé en Moldavie, a été directement contacté. Ce dernier a accepté de cesser toutes ses opérations. La conséquence immédiate est que l'ensemble des noms de domaine appartenant à Calcio a été transféré à l'ACE.

Désormais, une visite sur le site Calcio renvoie automatiquement vers la page « Watch Legally » ou « Regarder légalement » du site de l'ACE qui informe de l'existence de plus de 140 plateformes dans le monde pour un accès légal à des films et séries.

Du football en direct et plus

Acteur de l'IPTV illégal, Calcio attirait plus de 6 millions de visiteurs mensuels rien qu'en Italie, ce qui en faisait le site de piratage sportif le plus consulté du pays. Au total, 80 % du trafic provenait de l'Italie, le reste se répartissant entre l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne et la France.

La plateforme donnait un accès à un catalogue de retransmissions très fourni comprenant les plus grands championnats de football européens (Serie A, Premier League, La Liga, la Bundesliga et la Ligue 1), ainsi que les compétitions de l'UEFA comme la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

Hormis le football et des événements internationaux tels que la Coupe du monde de la FIFA, Calcio se positionnait également sur d'autres sports comme le basket-ball dont la NBA, les sports mécaniques (Formule 1, Moto GP), le tennis.

Protéger l'écosystème du sport

« La fermeture d'opérations illégales comme Calcio est essentielle pour protéger les supporters, préserver les emplois, la valeur et l'intégrité du sport en direct », déclare dans un communiqué Ed McCarthy, directeur de l'exploitation du groupe DAZN. Il ajoute que l'action pour supprimer le site Calcio a permis « d'éviter de nouvelles atteintes à l'écosystème sportif ».

Même son de cloche pour Larissa Knapp de la Motion Picture Association (MPA) : « Le piratage diminue la valeur commerciale d'une retransmission sportive en direct bien avant le coup de sifflet final, ce qui nuit aux diffuseurs, aux ligues sportives et aux supporters. »

La semaine dernière et avec la contribution des autorités égyptiennes, l'ACE avait annoncé le démantèlement de Streameast, en le présentant comme le plus grand réseau de piratage de sports en direct au monde.