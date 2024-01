Avec principalement et très majoritairement du streaming, mais également de l'IPTV, de l'hébergement vidéo, du téléchargement direct ou encore de l'indexation de fichiers torrent, TorrentFreak compile une liste de sites qui sont dans le collimateur des associations anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) et MPA (Motion Picture Association).

Outre-Atlantique, près d'une cinquantaine de domaines Internet font l'objet de procédures en justice intentées fin décembre dernier pour le compte de membres de l'ACE, en vertu d'une violation de leurs droits d'auteur sur des films et des séries. Une vingtaine de titres sont concernés.

Il est demandé à Cloudflare (CDN et registraire de nom de domaine) et Tonic Domains Corporation (enregistrement de noms de domaine) de divulguer les identités, y compris les noms, adresses physiques, adresses IP, numéros de téléphone, adresses e-mail, informations de paiement et historique des comptes des utilisateurs exploitant les sites.

Déjà des résultats pour l'ACE

Les assignations à comparaître font état d'un trafic de plusieurs dizaines de millions de visites par mois.

Si de telles procédures ne sont pas une nouveauté, une poignée de sites visés ont décidé de fermer face aux assauts répétés des associations anti-piratage. Ils étaient parfois actifs depuis plus d'une dizaine d'années.

Avant même les nouvelles procédures, l'ACE a enregistré plusieurs victoires en affichant sa bannière sur des sites qui ne sont plus disponibles et avec pour message : " Ne vous mettez pas en danger en utilisant ou en vous abonnant à des services de streaming illégal. "

Les sites en danger pour 2024 ?