Apple a adopté, depuis plusieurs années, un logo en forme de pomme croquée, et depuis la marque tente par tous les moyens d'être la seule à utiliser le fruit comme emblème de sa société.

En Suisse, Apple a finalement obtenu une quasi-exclusivité de l'utilisation de photos et logos de pomme. Dans une procédure juridique lancée en 2017, Apple souhaitait avoir l'exclusivité des droits d'utiliser la pomme comme marque, et sous toutes les formes, pour l'ensemble des équipements électroniques et numériques.

Quand Apple se montre trop gourmand

L'automne dernier, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse (IPI) a finalement partiellement accordé les droits à Apple sur certains produits, tout en stipulant que les images "génériques" appartiennent au domaine public. Apple a donc fait appel en avril 2023, une nouvelle décision est attendue dans les mois qui viennent.

Apple a engagé diverses procédures en Suisse, notamment afin de réserver le mot même "Apple", sans réussir à obtenir les droits sur le terme générique. À travers le monde, Apple a également tendance à multiplier les procès pour tenter d'obtenir la main mise sur tout ce qui peut affairer à son nom, quitte même parfois à attaquer le nom d'une piste cyclable en Allemagne, d'étendre ses plaintes jusqu'à un concurrent ayant choisi une poire comme logo pour ses ordinateurs portables, ou même attaquer en justice une entreprise familiale centenaire aux USA spécialisée dans le papier décoratif...

En Suisse, Apple cible avant tout la société Fruit-Union qui a pour logo une pomme rouge sur fond blanc accompagnée d'un drapeau suisse.