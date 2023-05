On le sait depuis quelques semaines déjà, le salon de l'E3, qui souhaitait revenir sous forme physique cette année après 3 éditions virtuelles ne se tiendra pas. En cause : les éditeurs et développeurs, pas assez nombreux à avoir montré leur soutien.

Ces mêmes géants du jeu vidéo ont décliné l'invitation de l'E3 expliquant avoir des conflits d'agenda, ou même préférer tenir leur propre événement... Mais dans les faits, il semble que le Summer Game Fest les ait davantage charmé, puisque l'on retrouve une liste impressionnante de partenaires pour l'événement.

This year #SummerGameFest will feature updates for fans from:



✅Activision

✅Amazon Games

✅Annapurna

✅Bandai Namco

✅Behavior

✅Capcom

✅CD Projekt RED

✅Devolver

✅Digital Extremes

✅Disney

✅EA

✅Epic Games

✅Focus Entertainment

✅Gearbox

✅Grinding Gear Games

✅Hoyoverse… — Summer Game Fest (@summergamefest) May 12, 2023

Le rendez-vous de cet été autour du jeu vidéo organisé par Geoff Keighley a ainsi séduit plus de 40 partenaires qui sont désormais mis en avant. On retrouve étonnement Xbox, Electronic Arts, PlayStation, Ubisoft... Autant de noms qui avaient boudé l'E3 et qui expliquaient dans le même temps ne pas avoir de problème avec le salon ni les organisateurs...

Ces dernières années, le festival a progressivement pris de l'ampleur et devient un des événements annuels majeurs. Il devrait également être l'occasion de découvrir quelques exclusivités et notamment l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077.