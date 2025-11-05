Face à la demande énergétique colossale de l'intelligence artificielle sur Terre, Google explore une nouvelle frontière. Le groupe dévoile un projet de recherche baptisé Project Suncatcher.

L'objectif est d'évaluer la faisabilité de centres de données spatiaux, composés de satellites équipés de puces IA TPU (Tensor Processing Unit) et alimentés quasi-constamment par l'énergie solaire.

" À l'avenir, l'espace pourrait être le meilleur endroit pour faire évoluer la puissance de calcul IA ", écrit Google.

Quels sont les défis techniques majeurs ?

Pour devenir réalité, Suncatcher doit surmonter des obstacles techniques considérables. Le premier est la communication. Pour rivaliser avec les centres terrestres, des liens entre satellites supportant des dizaines de térabits par seconde sont requis.

Google envisage des formations de satellites très compactes, volant à quelques kilomètres ou moins les uns des autres, bien plus près que les systèmes actuels, ce qui augmente le risque de débris spatiaux.

L'autre défi est le rayonnement. Google a testé ses puces TPU Trillium sous un faisceau de protons et affirme qu'elles survivent à une dose ionisante totale équivalente à une durée de vie de 5 ans en mission sans défaillance permanente.

Cette ambition est-elle économiquement viable ?

Envoyer des datacenters en orbite terrestre basse reste un pari coûteux. Google se base cependant sur la chute des coûts de lancement, notamment grâce à des acteurs comme SpaceX.

Une analyse de Google suggère que les prix pourraient tomber à moins de 200 $/kg d'ici le milieu des années 2030. À ce tarif, " le coût de lancement et d'exploitation d'un centre de données spatial pourrait devenir à peu près comparable aux coûts énergétiques d'un équivalent terrestre ".

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?

Google annonce un partenariat avec l'entreprise Planet pour une mission d'apprentissage. Cette collaboration permettra de lancer deux satellites prototypes d'ici début 2027. L'expérience servira à tester le comportement des modèles et du matériel TPU dans l'environnement spatial réel.

Project Suncatcher n'est pas une initiative isolée. Elon Musk (SpaceX) et la start-up Starcloud explorent par exemple des ambitions similaires. Une potentielle nouvelle course à l'espace pour l'infrastructure de l'IA.