La startup Sunday Robotics sort de l'ombre avec Memo, un robot domestique conçu pour les tâches quotidiennes. Grâce à une méthode d'entraînement unique basée sur des données collectées dans 500 foyers via un gant spécial, Memo promet de s'adapter aux environnements réels.

La jeune pousse californienne Sunday, fondée par les roboticiens de Stanford Tony Zhao et Cheng Chi, sort de sa phase de discrétion pour présenter Memo.

Il s'agit d'un robot personnel dont l'ambition est de libérer les foyers des corvées répétitives comme la vaisselle, le linge ou le rangement. Soutenue par un financement de 35 millions de dollars mené par Benchmark et Conviction, l'entreprise ouvre un nouveau chapitre dans la quête du parfait assistant domestique.

Le véritable défi : le chaos du quotidien

Jusqu'à présent, la robotique domestique s'est heurtée à un mur : l'imprévisibilité de nos intérieurs. Les robots industriels excellent dans des tâches précises et répétitives en environnement contrôlé, mais se révèlent souvent incapables de gérer le désordre d'une vraie cuisine ou d'un salon. Un verre mal posé, un jouet qui traîne, et leurs algorithmes sont perdus.

Sunday a donc pris le problème à la racine, en considérant que la donnée était le véritable goulot d'étranglement. Plutôt que de simuler des tâches en laboratoire, l'entreprise a décidé d'apprendre directement du monde réel.

Un gant pour enseigner, des millions de gestes pour apprendre

L'innovation majeure de Sunday réside dans son "Skill Capture Glove", un gant breveté qui enregistre les mouvements humains lors de tâches ménagères. Des centaines de personnes ont été équipées pour capturer la manière dont elles plient le linge, rangent la vaisselle ou préparent un café dans plus de 500 foyers différents.

Cette approche a permis de constituer une base de données colossale de près de 10 millions de routines réelles. Ces données, d'une diversité et d'un volume inédits, nourrissent le modèle d'IA de Memo, lui permettant de comprendre et de reproduire des séquences complexes, dites "à long horizon", comme vider une table puis lancer le lave-vaisselle.

Un design pragmatique pour une adoption en douceur

Loin des démonstrations acrobatiques de certains robots humanoïdes, Memo adopte une approche plus pragmatique. Monté sur une base roulante pour garantir sa stabilité, il évite les risques de chute, même en cas de coupure de courant.

Son design, avec un revêtement en silicone et une apparence amicale rappelant un personnage de dessin animé, est pensé pour s'intégrer harmonieusement et en toute sécurité dans un environnement familial.

Sunday prévoit de lancer un programme bêta fin 2026, le "Founding Family Beta", qui sélectionnera 50 foyers pour tester Memo en conditions réelles et participer à son amélioration.

Pour son PDG, Tony Zhao, les premiers utilisateurs seront des passionnés prêts à accepter quelques imperfections, tout comme les pionniers de l'informatique personnelle.

Si Memo tient ses promesses, l'approche de Sunday, centrée sur des données humaines authentiques, pourrait bien marquer un tournant décisif. Il reste à voir si les robots peuvent effectuer des tâches domestiques courantes et s'ils peuvent enfin apprendre à le faire avec la flexibilité et l'intelligence contextuelle d'un humain. La réponse commencera à se dessiner avec les retours des premiers utilisateurs en 2026.