Jusqu’ici, la réputation du diamant comme matériau le plus dur sur Terre semblait presque indétrônable. Pourtant, la récente synthèse de superdiamants hexagonaux bouleverse cet équilibre.

Ces nouveaux matériaux, dotés d’une structure cristalline unique, promettent des performances exceptionnelles en matière de dureté et de stabilité thermique, ouvrant la voie à une multitude d’innovations.

Nouveaux horizons : qu’est-ce qu’un superdiamant hexagonal ?

Si le diamant naturel se distingue par une organisation cubique de ses atomes de carbone, les superdiamants aussi appelés lonsdaléite, présentent une disposition hexagonale.

Historiquement, de rares échantillons naturels avaient été découverts dans des météorites ou dans des zones profondes de la croûte terrestre, créés dans des conditions physico-chimiques très particulières et extrêmes, mais ils étaient trop petits ou imparfaits pour une utilisation concrète.

Grâce à des avancées technologiques, des chercheurs chinois ont aujourd’hui réussi à produire en laboratoire des cristaux de lonsdaléite d’une pureté et d’une taille inégalées. Le procédé consiste à chauffer et compresser du graphite sous une pression extrême, favorisant la formation de cette structure hexagonale exclusive.

Dureté record et propriétés inédites

Les essais de laboratoire confirment ce que la théorie prédisait depuis près de 60 ans : la structure hexagonale confère à ces cristaux des caractéristiques inédites en termes de résistance. Cette dureté hors norme s’accompagne d’une capacité à supporter des températures plus élevées que le diamant.

Potentiel industriel et scientifiques : quelles applications pour demain ?

Les perspectives offertes par ces superdiamants hexagonaux ne se limitent pas à leur dureté. Leur grande stabilité thermique ouvre la voie à de nouvelles utilisations, notamment pour des outils de coupe et d'abrasion plus performants, que ce soit pour de l'exploitation minière ou du travail de précision dans l'aérospatial, secteur habitué à travailler sur des matériaux très résistants, ou encore dans les semi-conducteurs.

Les superdiamants pourraient également impacter le secteur de l'informatique quantique et des capteurs de pointe grâce à leur structure cristalline exceptionnelle.

Produire des superdiamants : défis techniques et perspectives d’avenir

La fabrication de ces cristaux reste, pour l’instant, un défi technique. Les conditions de pression et température nécessaires sont extrêmes (jusqu’à 200 000 fois la pression atmosphérique terrestre).

De plus, la pureté du graphite de départ et le contrôle précis du processus d’usinage sont essentiels pour obtenir une structure hexagonale stable et homogène. Cependant, les scientifiques sont convaincus que ce n’est qu’une question de temps avant que la production à grande échelle ne devienne économiquement viable.

Une fois cette étape franchie, un accès plus important aux superdiamants hexagonaux ouvrirait la porte à des technologies inédites grâce à leurs caractéristiques physico-chimiques et les nouvelles applications pouvant en découler.