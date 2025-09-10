Il court, il saute, il change de taille et il a traversé les décennies sans prendre une ride. Super Mario, la mascotte de Nintendo, fête ses 40 ans. Né "Jumpman" en 1981 dans le jeu d'arcade "Donkey Kong", il a véritablement explosé avec "Super Mario Bros." sur la console NES.

Vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, ce titre a posé les bases du jeu de plateforme moderne et a transformé un personnage fonctionnel en un phénomène mondial.

Comment Mario est-il né de contraintes techniques ?

L'histoire de la création de Mario est un cas d'école. Conçu par le légendaire Shigeru Miyamoto, son apparence iconique est le fruit des limitations graphiques de l'époque.

La casquette ? Pour ne pas avoir à animer les cheveux. La moustache ? Pour rendre le nez plus visible. La salopette ? Pour mieux distinguer le mouvement des bras. Ce qui n'était qu'un amas de quelques pixels est devenu, par un "heureux accident", l'un des designs les plus reconnaissables au monde.

Comment Mario est-il devenu une icône transgénérationnelle ?

Le génie de Nintendo a été de faire évoluer constamment son héros. Mario a incarné la transition de la 2D à la 3D avec le révolutionnaire "Super Mario 64" sur Nintendo 64, redéfinissant ce qu'un jeu en trois dimensions pouvait être.

Il s'est aussi diversifié dans d'innombrables genres, du karting au golf, devenant le centre d'un univers riche avec son frère Luigi et son ennemi Bowser. Son image d'homme ordinaire, sans super-pouvoirs innés, en a fait une figure "rassurante" et proche des joueurs de toutes les générations.

Comment Mario reste-t-il pertinent aujourd'hui ?

Face à des géants modernes comme Fortnite, le secret de Mario réside dans la nostalgie et une gestion magistrale de sa licence. Les parents qui ont grandi avec lui achètent les nouveaux jeux pour leurs enfants, assurant une transmission naturelle.

Nintendo a capitalisé sur cet attachement en construisant un empire de produits dérivés : vêtements, Lego, montres de luxe et même des parcs d'attractions. Le triomphe planétaire de "Super Mario Bros, le film" en 2023, avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, a prouvé que la mascotte était plus vivante que jamais, bien au-delà des consoles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le jeu Super Mario le plus vendu de tous les temps ?

Le jeu original "Super Mario Bros." sur la console NES (Famicom au Japon) reste le plus vendu de la série principale, avec plus de 40 millions de cartouches écoulées dans le monde. C'est le titre qui a véritablement lancé la "Mario-mania".

Mario a-t-il toujours été plombier ?

Non. Lors de sa toute première apparition en 1981 dans le jeu d'arcade "Donkey Kong", le personnage, alors nommé "Jumpman", était charpentier, car l'action se déroulait sur un site de construction.

Un nouveau jeu est-il prévu pour cet anniversaire ?

Nintendo n'a encore rien annoncé officiellement. Cependant, le dernier opus majeur en 3D, "Super Mario Odyssey", datant de 2017, de nombreuses rumeurs et attentes des fans convergent vers l'annonce d'un nouveau grand jeu Mario pour accompagner la prochaine console du constructeur.