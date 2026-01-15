Lors d'une audition au Sénat le 14 janvier, le gouverneur de la Banque de France a révélé une augmentation de près de 10 % des dossiers de surendettement en 2025. Cette flambée, totalement inattendue, met en lumière les difficultés croissantes des ménages français et force l’institution à prendre des mesures d’urgence pour gérer l’afflux des demandes.

Pourquoi cette hausse est-elle une si grande surprise ?

L'ampleur du phénomène a déjoué toutes les prévisions. Il y a un an à peine, l'institution tablait sur une hausse bien plus modérée, de l'ordre de 3 %. Le chiffre final, +9,8 %, est donc plus de trois fois supérieur aux projections, un écart qui témoigne d'une dégradation rapide de la situation financière de nombreux foyers.

Cette accélération brutale s'inscrit dans une tendance préoccupante observée depuis maintenant deux ans. Le phénomène avait déjà grimpé de 8 % en 2023, puis de 10,8 % en 2024, avec un total de 134 803 dossiers cette année-là. La cause principale reste un pouvoir d'achat de plus en plus érodé, qui fragilise les budgets des ménages les plus modestes.

Quelles sont les conséquences pour la Banque de France ?

Face à cette avalanche de dossiers, la réaction a été immédiate. François Villeroy de Galhau a confirmé la mobilisation d'effectifs supplémentaires pour « maintenir le traitement » des demandes et éviter un engorgement des services. L'enjeu est de ne pas allonger les délais pour des familles déjà en grande difficulté.

Mais la Banque de France ne compte pas s'arrêter là. Elle explore activement des pistes de modernisation, notamment via « des progrès de simplification et d'intelligence artificielle » pour optimiser ses processus. L'objectif est clair : absorber le choc sans faillir à sa mission cruciale d'accompagnement des personnes en détresse financière.

Faut-il craindre un retour aux pires années ?

Malgré l'inquiétude légitime, le gouverneur a tenu à mettre les chiffres en perspective. Il insiste sur le fait que cette hausse brutale « ne remet pas en cause des progrès sur la durée ». La situation, bien que sérieuse, est loin d'être hors de contrôle.

Le niveau actuel, bien que préoccupant, reste inférieur de 32 % au pic historique de 2014. De même, le nombre de dossiers déposés est toujours en deçà du niveau de 2019, considérée comme l'année de référence avant les perturbations de la crise sanitaire. La vigilance est donc de mise, mais la France n'est pas encore revenue aux pires années du surendettement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le chiffre exact de la hausse du surendettement en 2025 ?

Le nombre de dossiers de surendettement déposés a augmenté de 9,8 % en 2025 par rapport à l'année 2024, selon les chiffres communiqués par la Banque de France.

Quelle était la prévision initiale de la Banque de France ?

L'institution s'attendait à une hausse beaucoup plus modérée, de l'ordre de 3 %. L'augmentation réelle a donc été plus de trois fois supérieure aux attentes.

Comment la Banque de France gère-t-elle cet afflux de dossiers ?

Elle a immédiatement mobilisé des effectifs supplémentaires pour assurer le traitement des dossiers. Parallèlement, elle étudie des solutions basées sur la simplification des procédures et l'intelligence artificielle pour améliorer son efficacité.