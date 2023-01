Cela fait quelques années maintenant que le géant américain du streaming par abonnement, Netflix, est arrivé tel un bulldozer en France, écrasant toute la concurrence.

La plateforme semblait intouchable et dominait le marché de la SVOD, mais rien n'est immuable : Netflix vient de perdre sa place de leader aux États-Unis, doublé par un concurrent.

Qui a bien pu faire tomber le roi Netflix ?

Ce concurrent, selon des chiffres rapportés par le cabinet spécialisé Parks Associates, serait Amazon Prime Video.

La service lancé par le géant de la vente en ligne aurait ainsi surpassé Netflix en termes d'abonnés aux USA. La plateforme était l'éternel second du classement proposé par Parks Associates depuis 2019 et finalement, 2022 aura été une année charnière.

En troisième place, on retrouve HULU, un service américain qui avait cédé sa place à Disney+ en 2021, mais qui reste très ancrée sur le marché.

Cette situation ne vaut toutefois que pour les États-Unis, Netflix restant leader à travers le monde avec plus de 223 millions d'abonnés. Malgré tout, on voit la place du géant de plus en plus contestée par les nouveaux arrivants comme Disney +, Apple Plus ou même YouTube... La hausse récente du prix de l'abonnement pourrait également jouer en défaveur de Netflix, tout comme la fin du partage d'abonnement... La plateforme mise donc sur son offre plus accessible financée partiellement par la publicité pour séduire.