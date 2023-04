Depuis quelques mois, on voit défiler les rumeurs et autres prétendues fuites concernant une nouvelle console en préparation chez Nintendo. Entre Switch Pro et Switch 2, les informations sont parfois contradictoires...

Le temps passant, il devient de plus en plus complexe de valider l'idée que Nintendo se lance dans une quelconque Switch Pro. La Switch arrive en fin de vie et la marque fait face à des impératifs de taille.

La Switch est en fin de vie mais...

D'une part, la Switch pose de plus en plus de problèmes aux développeurs tiers, qui peinent à adapter leurs titres sur une plateforme aux performances limitées. D'autre part, Nvidia, qui produit la puce qui anime la Switch, le SoC Tegra X1+ n'a plus que Nintendo comme client pour cette référence complètement dépassée techniquement. Nvidia pousse, depuis plusieurs années Nintendo à changer son SoC afin de libérer la chaine de production du Tegra X1+.

Switch Pro ou Switch 2 ?

Nintendo doit donc bien proposer une nouvelle machine dans les années qui s'annoncent, mais avec une plateforme qui date de 6 ans, il est fort probable que la marque fasse le choix d'une toute nouvelle machine, plutôt qu'une évolution de la Switch vieillissante.

Cette question de l'âge de la Switch pose également déjà problème au niveau des jeux : certaines franchises sont dans l'attente depuis trop longtemps. La Switch n'a connu aucun épisode propre de Mario, et compte tenu de l'âge de la console hybride, il y a de grandes chances pour que Nintendo conserve son prochain épisode original pour sa prochaine machine.

De nombreuses rumeurs évoquent ainsi le fait que Nintendo profite de cette année pour présenter sa prochaine machine. Divers insiders partagent cette idée, évoquant des sources proches ou internes de Nintendo. Une rumeur qui a explosé depuis l'annonce d'un "Nintendo Live 2023" qui se tiendra à Seattle en septembre prochain. Un événement qui se tiendra physiquement et qui permettrait effectivement à Nintendo de rassembler une foule sur place pour une annonce aussi importante qu'une nouvelle machine.

Une Switch 2 annoncée cette année ? Pas vraiment...

Malheureusement, il y a peu de chances que Nintendo fasse une telle annonce cette année. D'une part et malgré son âge, la Switch continue de se vendre à bon rythme et il n'y a qu'à voir l'engouement autour de la sortie du prochain Zelda Tears of the Kingdom pour s'en convaincre.

D'autre part, les rumeurs évoquent systématiquement le matériel avec des listes qui évoluent beaucoup, mais aucun jeu. Or, la plupart des véritables fuites concernent le plus souvent les jeux en développement bien avant le matériel. Les fuites matérielles correspondent plus souvent aux kits de développement bien avant de concerner les consoles commerciales, et aucune fuite du genre n'a encore eu lieu.

Compte tenu du calendrier de Nintendo, on peut malgré tout s'attendre à une présentation au début d'année 2024 pour une sortie soit en fin d'année, soit à l'horizon 2025. Mais là encore, Nintendo pourrait nous surprendre et ne pas se précipiter : la marque est en excellente position sur le marché et rien ne l'encourage vraiment à abattre ses cartes trop tôt.